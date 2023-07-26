Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Panji Gumilang, Bareskrim Sudah Periksa 50 Saksi dan Ahli

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |17:02 WIB
Kasus Panji Gumilang, Bareskrim Sudah Periksa 50 Saksi dan Ahli
Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Ramadhan (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri kembali memanggil Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang, pada esok hari. Ia diperiksa dalam kasus dugaan penistaan agama.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan mengungkapkan, sejauh ini, penyidik total sudah melakukan pemeriksaan terhadap 50 orang saksi dan ahli.

"Penyidik Dit Tipidum Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap 30 saksi, 20 saksi ahli," kata Ramadhan, Rabu (26/7/2023).

Selain itu, Bareskrim Polri juga telah mengantongi hasil laboratorium forensik (labfor) terkait dengan barang bukti dalam kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang.

"Dan telah menerima hasil dari Puslabfor," ujar Ramadhan.

Panji Gumilang, pada esok hari, Kamis, 27 Juli 2023.

Menurut Ramadhan, Panji Gumilang akan diperiksa pada esok hari, Kamis, 27 Juli 2023, dalam kasus dugaan penistaan agama.

"Terhadap saudara PG telah dilayangkan surat panggilan untuk hadir sebagai saksi pada haari Kamis 27 Juli 2023, pukul 10.00 WIB," ucap Ramadhan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/337/3042154/panji_gumilang-nLT1_large.jpg
Polisi Masih Lengkapi Berkas Kasus TPPU Panji Gumilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/337/3035704/breaking-news-panji-gumilang-bebas-dari-penjara-c0KFE6u8yO.jpg
Breaking News : Panji Gumilang Bebas dari Penjara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/337/3017122/bareskrim-kebut-berkas-kasus-pidana-pencucian-uang-panji-gumilang-BeXD7mQymh.jpeg
Bareskrim Kebut Berkas Kasus Pidana Pencucian Uang Panji Gumilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/525/3006507/gugatan-praperadilan-panji-gumilang-diyakini-bakal-ditolak-hakim-XsnUDALaBc.jpeg
Gugatan Praperadilan Panji Gumilang Diyakini Bakal Ditolak Hakim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/04/337/3004181/digugat-panji-gumilang-atas-penetapan-tersangka-pencucian-uang-polri-tunggu-hasil-sidangnya-4NmFFXGfvS.jpg
Digugat Panji Gumilang atas Penetapan Tersangka Pencucian Uang, Polri : Tunggu Hasil Sidangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/525/2924991/pn-indramayu-tunda-sidang-panji-gumilang-selama-sepekan-TFxIV2ERH0.jpg
PN Indramayu Tunda Sidang Panji Gumilang Selama Sepekan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement