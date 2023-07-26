Ayah David Ozora Sebut Rafael Alun Lebih Cinta Harta Dibandingkan Mario

JAKARTA - Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina menyebutkan, Rafael Alun Trisambodo lebih cinta hartanya dibandingkan anaknya yang kini menjadi terdakwa kasus penganiayaan David Ozora, Mario Dandy. Padahal, Mario Dandy membutuhkan belaan Rafael sebagai saksi di kasus tersebut.

"Pastinya, si Rafael ini lebih cinta harta dibanding anaknya, yang mana butuh belaan dia sebagai saksi meringankan," ujar Jonathan saat dikonfirmasi, Rabu (26/7/2023).

Menurutnya, Rafael sebagai orangtuanya Mario sejatinya diberikan kesempatan untuk hadir di persidangan anaknya itu menjadi saksi A De Charge. Namun, dia justru tak hadir membela anaknya itu di persidangan kemarin.

Adapun soal keengganan Rafael atau keluarganya membantu biaya restitusi itu, kata Jonathan, dia tak terlalu mempersoalkannya. Pasalnya, Mario Dandy bisa menggantinya dengan hukuman kurungan penjara selama sesuai aturan yang berlaku.

"Ya ganti kurungan, sesuai aturan hukum saja," tuturnya.

Sementara itu, pengacara David Ozora, Melissa Anggraeni menerangkan, ketidakhadiran Rafael Alun dalam sidang kasus penganiayaan berat berencana terhadap kliennya kemarin, sejatinya bukanlah merupakan saksi yang dimintai keterangan saat berita acara pemeriksaan (BAP) di penyidik kepolisian.