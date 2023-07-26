Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Beredar Video, Momen Mengharukan Tribrata Anak Ferdy Sambo Lulus Sekolah

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |17:17 WIB
Beredar Video, Momen Mengharukan Tribrata Anak Ferdy Sambo Lulus Sekolah
Tribrata Putra, anak Ferdy Sambo (Foto: Tangkapan layar media sosial)
JAKARTA - Tribrata Putra, anak dari mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dikabarkan lulus Sekolah Taruna Nusantara di Magelang, pada 6 Mei 2023. Ia dikabarkan akan melanjutkan masuk Akademi Kepolisian (Akpol) 2023.

Video kelulusannya beredar di media sosial. Penuh keharuan, Tribrata menerima kelulusan tersebut tanpa didampingi orangtuanya, Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi. 

"Happy graduate Mas Brata. Sukses terus buat Mas Brata jadilah bintang yang bersinar di antara gelapnya malam. Jadilah bintang yang bersinar di antara omongan yang negatif mereka," tulis akun @boxx.sambo seperti dikutip, Rabu (26/7/2023).

Sementara netizen yang menanyakan Brata melanjutkan pendidikan ke mana selepas lulus Sekolah Taruna Nusantara, disebutkan kabarnya akan melanjutkan ke Akpol. 

"Dapat kabar sih lanjut Akpol, apapun yang menjadi pilihan mas Brata kita doain yg terbaik ya," tulis akun tersebut.

Tribrata merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Kedua orangtuanya, Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi diketahui terjerat kasus pembunuhan Brigadir J yang sempat menggemparkan Tanah Air beberapa waktu lalu.

Dalam perkara tersebut, Ferdy Sambo divonis hukuman mati. Sementara Putri Candrawathi divonis 20 tahun penjara.

(Arief Setyadi )

      
