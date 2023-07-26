Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ngadep Jokowi di Istana, Johan Budi: Kasih Undangan dan Kangen-kangenan

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |17:26 WIB
<i>Ngadep</i> Jokowi di Istana, Johan Budi: Kasih Undangan dan Kangen-kangenan
Politisi PDIP, Johan Budi di Istana Negara (foto: MPI/Raka)
A
A
A

JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Johan Budi menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/7/2023).

Anggota Komisi III DPR itu mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut hanya mengantarkan undangan pernikahan anaknya.

"Tadi ketemu pak presiden mau nganterin undangan, saya mau mantu. Gak ngomongin apa-apa undangan itu aja," kata Budi di Komplek Istana Kepresidenan.

Dalam pertemuan hampir satu jam itu, Johan mengaku juga sempat melepas rindu dengan Jokowi. Hal tersebut dilakukan karena dirinya sudah lama tidak bertemu kembali dengan Jokowi.

Halaman:
1 2
      
