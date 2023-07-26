Jalin Kerjasama dengan Media Asia Hongkong, MNC Sangat Siap Menyambut Digitalisasi ke Depan

JAKARTA - PT MNC Digital Entertainment Tbk mulai menjalin kerjasama dengan Media Asia Hongkong di berbagai bidang entertainment, mulai dari live konser hingga konten over the top (OTT).

"Sebagaimana disampaikan pak Hary Tanoesoedibjo kita akan menindaklanjuti secara cepat. Sebenarnya sebelum acara hari ini kita sudah bertemu. Saya dan Pak HT sudah bertemu dengan tim mereka Media Asia," ujar Direktur Utama PT MNC Digital Entertainment Tbk, Noersing saat menghadiri Business Lunch 'Indonesia - Hongkong Partnering for Success' antara Indonesia dengan The Hongkong Trade Development Council (HKTDC) di Jakarta, Rabu (26/7/2023).

Ia menjelaskan, Media Asia adalah salah satu grup media yang terbesar dan paling influence di Hongkong. Mereka juga memiliki penetrasi luar biasa di Tiongkok atau China.

"Jadi beberapa kesempatan yang kita kembangkan dan bicarakan banyak sekali. Yang pertama adalah bagaimana kalau kita mengadakan event live concert di Indonesia. Ini yang sekarang sedang hype dan opportunity-nya luar biasa," kata dia.

Apalagi, disebutkan Noersing, penduduk Indonesia sedang haus setelah pandemi dengan berbagai hiburan di media salah satunya konser musik grup band ternama. Ia menjelaskan, Media Asia Hongkong memiliki pengalaman di bidang itu, demikian juga MNC. Apalagi dengan adanya Lido Music Art Center di Lido, Jawa Barat.

"Kita juga mengeksplorasi kerja sama untuk produksi drama series dan film baik itu di sana maupun di sini, jadi join produksi. Di samping itu kita lihat karena banyak library management dengan banyaknya konten library kita dan mereka juga banyak sekali," tutur Noersing.