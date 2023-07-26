MNC Kerja Sama dengan Media Asia Hongkong, Ini Harapan Hary Tanoe

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo (Hary Tanoe) menyebutkan pihaknya akan segera merealisasikan kerja sama yang sudah dijalin dengan Media Asia Hongkong.

Hal tersebut disampaikan Hary Tanoe saat menghadiri Lunch & Signing Ceremony Indonesia dengan The Hongkong Trade Development Council (HKTDC) pada Rabu (26/7/2023) di Hotel Shangri La, Jakarta Pusat.

Ia menyebutkan, kerja sama ekonomi Hongkong dengan Indonesia yang dilaksanakan dalam acara tersebut melibatkan sejumlah perusahaan baik di Indonesia maupun di Hongkong termasuk salah satunya adalah MNC.

"Ya bagus karena Hongkong itu bukan hanya Hongkong nya sendiri besar tapi itu adalah jembatan kerja sama ke mainland China karena kan sudah jadi satu," ujar Hary Tanoe saat ditanya terkait kerja sama dengan Media Asia Hongkong.

Hary Tanoe mengungkapkan, kerja sama yang dijalin akan terkait konten dan digitalisasi serta berbagai produk media.