Atasi Desa Miskin, Aiman: Pengalaman Bacapres Perindo Ganjar Pranowo di Jateng Bisa Diterapkan di Seluruh Indonesia

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) Partai perindo Ganjar Pranowo memiliki banyak pengalaman dalam membangun desa miskin di Jawa Tengah.

Menurut Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil DKI Jakarta I (Jakarta Timur) Aiman Witjaksono, modal yang dimiliki Ganjar sangat cukup untuk diterapkan di seluruh Indonesia. Utamanya dalam mengentaskan kemiskinan.

"Mas Ganjar punya pengalaman yang luar biasa ketika membangun desa terkait dengan kemiskinannya di Jawa Tengah yang sampai saat ini angka angkanya semakin positif," kata Aiman, Rabu (26/7/2023).

Aiman mencontohkan, saat pandemi Covid-19 melanda, mengakibatkan lemahnya roda perekonomian di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Hal ini membuat tingkat kemiskinan juga ikut bertambah.

Sebagai Gubernur Jawa Tengah, lanjut Aiman, Ganjar sukses menurunkan angka kemiskinan dengan cepat pada Maret 2022 yang mencapai 102,57 ribu jiwa dari 3,93 juta jiwa menjadi 3,83 juta jiwa berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah ini merupakan angka penurunan kemiskinan terbesar dari 25 provinsi yang mengalami penurunan.

"Setelah dihantam oleh Covid angka kemiskinannya drop ya jatuh di bawah, lalu kemudian naik dan sampai detik ini angkanya terus naik," terang Aiman yang juga merupakan jurnalis senior ini.

Sebab itu, Bacaleg dari Partai Perindo --yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- menyampaikan, kinerja Ganjar tersebut tentunya dapat diimplementasikan untuk memimpin Indonesia.

"Terkait dengan kesejahteraan di Jawa Tengah yang artinya angka kemiskinan turun, artinya pengalaman Mas Ganjar di Jawa Tengah ini bisa diterapkan di seluruh Indonesia yang akan membawa Indonesia maju," ujarnya.