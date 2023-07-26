Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Atasi Desa Miskin, Aiman: Pengalaman Bacapres Perindo Ganjar Pranowo di Jateng Bisa Diterapkan di Seluruh Indonesia

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |18:26 WIB
Atasi Desa Miskin, Aiman: Pengalaman Bacapres Perindo Ganjar Pranowo di Jateng Bisa Diterapkan di Seluruh Indonesia
Bacaleg Partai Perindo Aiman Witjaksono (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) Partai perindo Ganjar Pranowo memiliki banyak pengalaman dalam membangun desa miskin di Jawa Tengah.

Menurut Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil DKI Jakarta I (Jakarta Timur) Aiman Witjaksono, modal yang dimiliki Ganjar sangat cukup untuk diterapkan di seluruh Indonesia. Utamanya dalam mengentaskan kemiskinan.

"Mas Ganjar punya pengalaman yang luar biasa ketika membangun desa terkait dengan kemiskinannya di Jawa Tengah yang sampai saat ini angka angkanya semakin positif," kata Aiman, Rabu (26/7/2023).

Aiman mencontohkan, saat pandemi Covid-19 melanda, mengakibatkan lemahnya roda perekonomian di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Hal ini membuat tingkat kemiskinan juga ikut bertambah.

Sebagai Gubernur Jawa Tengah, lanjut Aiman, Ganjar sukses menurunkan angka kemiskinan dengan cepat pada Maret 2022 yang mencapai 102,57 ribu jiwa dari 3,93 juta jiwa menjadi 3,83 juta jiwa berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah ini merupakan angka penurunan kemiskinan terbesar dari 25 provinsi yang mengalami penurunan.

"Setelah dihantam oleh Covid angka kemiskinannya drop ya jatuh di bawah, lalu kemudian naik dan sampai detik ini angkanya terus naik," terang Aiman yang juga merupakan jurnalis senior ini.

Sebab itu, Bacaleg dari Partai Perindo --yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- menyampaikan, kinerja Ganjar tersebut tentunya dapat diimplementasikan untuk memimpin Indonesia.

"Terkait dengan kesejahteraan di Jawa Tengah yang artinya angka kemiskinan turun, artinya pengalaman Mas Ganjar di Jawa Tengah ini bisa diterapkan di seluruh Indonesia yang akan membawa Indonesia maju," ujarnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement