Bripda Ignatius Dwi Tewas Diduga Ditembak Sesama Polisi

JAKARTA - Bripda Ignatius Dwi Frisco Sirage tewas akibat diduga ditembak oleh rekannya sesama personel kepolisian.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan menjelaskan, peristiwa itu terjadi di Rusun Polri Cikeas Gunung Putri, Bogor.

"Telah terjadi peristiwa tindak pidana karena kelalaian mengakibatkan matinya orang yaitu Bripda IDF," kata Ramadhan kepada awak media, Jakarta, Rabu (26/7/2023).

Ramadhan menyebut, dalam peristiwa dugaan penembakan itu, sudah ada dua polisi yang disebut sebagai tersangka, yaitu Bripda IMS dan Bripka IG.

Bahkan, menurut Ramadhan, mereka berdua telah ditangkap untuk proses penyidikan terkait peristiwa itu.

"Terhadap tersangka yaitu Bripda IMS dan Bripka IG telah diamankan untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan terkait peristiwa tersebut," ujar Ramadhan.