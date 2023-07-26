Diskusi di Acara Partai Golkar Ricuh, Wartawan Dipukul dan HP Dilempar

JAKARTA - Dua wartawan mengalami tindakan represif dari kelompok orang tak dikenal saat hendak meliput diskusi Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/7/2023) siang.

Dua awak media yang mendapat tindakan kekerasan itu ialah satu kameramen Kompas TV dan satu reporter dari CNN Indonesia. Keduanya mendapat tindakan represif dari kelompok tak dikenal yang mengatasnamakan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG).

Peristiwa kekerasan itu, terjadi saat awak media tengah menunggu acara diskusi dimulai. Kemudian, sekolompok orang tak dikenal langsung mendobrak pintu ruangan diskusi yang berbahan dari kaca.

Seorang wartawan Kompas TV langsung mengeluarkan kamera untuk merekam momen tersebut. Nahasnya, seorang kameramen itu langsung mendapat bogem mentah dari seorang kelompok tak dikenal itu.

"Kamera dipukul, sama dagu saya kena pukul," ujar kameramen Kompas TV, JPP, saat ditemui di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/7/2023).

Atas kejadian itu, pihak panitia mencoba melerai. Hingga akhirnya, pihak panitia berdebat panjang terkait penyelenggara diskusi itu dengan kelompok tak dikenal.