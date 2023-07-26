Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diskusi di Acara Partai Golkar Ricuh, Wartawan Dipukul dan HP Dilempar

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |19:00 WIB
Diskusi di Acara Partai Golkar Ricuh, Wartawan Dipukul dan HP Dilempar
Kericuhan di acara diskusi Generasi Muda Partai Golkar. (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Dua wartawan mengalami tindakan represif dari kelompok orang tak dikenal saat hendak meliput diskusi Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/7/2023) siang.

Dua awak media yang mendapat tindakan kekerasan itu ialah satu kameramen Kompas TV dan satu reporter dari CNN Indonesia. Keduanya mendapat tindakan represif dari kelompok tak dikenal yang mengatasnamakan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG).

Peristiwa kekerasan itu, terjadi saat awak media tengah menunggu acara diskusi dimulai. Kemudian, sekolompok orang tak dikenal langsung mendobrak pintu ruangan diskusi yang berbahan dari kaca.

Seorang wartawan Kompas TV langsung mengeluarkan kamera untuk merekam momen tersebut. Nahasnya, seorang kameramen itu langsung mendapat bogem mentah dari seorang kelompok tak dikenal itu.

"Kamera dipukul, sama dagu saya kena pukul," ujar kameramen Kompas TV, JPP, saat ditemui di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/7/2023).

Atas kejadian itu, pihak panitia mencoba melerai. Hingga akhirnya, pihak panitia berdebat panjang terkait penyelenggara diskusi itu dengan kelompok tak dikenal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182501//bahlil-ftnH_large.jpg
Ketum Golkar Bahlil Lahadalia Doakan Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178145//partai_golkar-9hdI_large.jpg
Bahlil Lahadalia Ngaku Pernah Menderita Busung Lapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177653//partai_golkar-nmpP_large.jpg
Soal Pertemuan Menhan dengan Ketum Parpol, Golkar: Belum Ada Arahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176761//partai_golkar-z7un_large.jpg
Pasca-Dinonaktifkan, Kursi Adies Kadir di Pimpinan DPR Masih Kosong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172520//partai-Omkh_large.jpg
Golkar Incar Suara Milenial dan Gen Z di Pemilu 2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169159//golkar-YA8s_large.jpg
Golkar Kukuhkan Pengurus Baru Badan Saksi Nasional, Ini Daftar Susunannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement