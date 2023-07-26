Bertemu Jokowi di Istana, Airlangga Sampaikan Golkar Aman Terkendali

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut partainya dalam keadaan aman terkendali. Hal tersebut disampaikan usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana.

Airlangga menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk hadir dalam rapat terbatas dengan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/7/2023). Rapat digelar pada pukul 14.00 WIB, dan Airlangga tiba sekira pukul 13.49 WIB.

Ia terlihat keluar paling terakhir dibandingkan menteri-menteri yang hadir.

Menteri yang hadir antara lain Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono.

Kemudian, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Efendy, Menteri PPN Suharso Monoarfa, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif.