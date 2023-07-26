Di Hadapan TGB, AUI-GP Siap Menangkan Ganjar pada Pilpres 2024

JAKARTA - Alumni Universitas Indonesia-Garda Pancasila (AUI-GP) menyatakan sikap mendukung Bacapres Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

Hal ini ditegaskan Ketua AUI-GP, Sony Danang Caksono, usai melakukan silaturahmi delapan ketum organ relawan pendukung Jokowi dengan Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang (TGB) HM Zainul Majdi di Kantor DPP Partai Perindo, Jalan Pangeran Diponegoro 29, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/7/2023).

"Tujuan pertemuan ini adalah menyatakan sikap kita untuk kembali berjuang bersama dalam Pilpres 2024 untuk memenangkan Ganjar Pranowo," kata Sony dalam keterangan resminya, Rabu (26/7/2023).

Sony mengenang pada Pemilu 2019, AUI-GP bersama TGB dan relawan Jokowi lainnya pernah menjadi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin hingga terpilih sebagai pemenang pada Pilpres lalu.

"Seperti saat duhulu bersama TGB dan organ relawan pendukung Jokowi di Pilpres yang lalu dan kekompakan kita berbuah manis dengan kemenangan Pak Jokowi," kata Sony.

Ia menjelaskan anggota AUI-GP sebelumnya adalah pendukung Jokowi dari alumni UI.

Seiring perjalanan menuju waktu atau semenjak 2020, mereka sepakat membuat organ relawan baru yang membawa nama Pancasila.

"Kami merindukan kembalinya nilai-nilai Pancasila sebagai budaya bangsa dan jati diri bangsa," ucapnya.

Terlebih, pada Pilpres 2024, AUI-GP bertekad memilih calon pemimpin bangsa yang mempunyai track record sebagai pelaku dan teladan kehidupan yang berdasarkan Pancasila.

"Pemimpin ini bukan hanya bisa bicara, tapi harus bisa dijadikan teladan buat semua anak bangsa sebagai pemimpin yang berintegritas dan bisa dipercaya akan membumikan Pancasila," katanya.

AUI-GP meyakini sosok yang dimaksud tersebut ada dalam diri Ganjar Pranowo.