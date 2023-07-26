Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Di Hadapan Kades, Anies Komitmen Naikkan Dana Desa

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |19:31 WIB
JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Anies Baswedan menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2023 Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang berlangsung di Jambi. Di hadapan ribuan kepala desa dari seluruh Indonesia, Anies berkomitmen untuk menaikkan dana desa untuk pembangunan desa di seluruh Indonesia.

Anies menyampaikan visinya menjadikan desa sebagai kekuatan untuk pembangunan bangsa. Menurutnya, ada tiga yang harus dilakukan dalam gagasan pembangunan desa.

"Peningkatan dana desa, otoritas belanja yang sesuai dengan kebutuhan desa, dan pendampingan desa yang profesional," ujar Anies dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/7/2023).

Gubernur DKI periode 2017-2022 itu menegaskan pentingnya pendamping desa yang profesional, agar kepala desa memiliki mitra yang menguatkan dalam pembangunan desa. Tidak boleh ada lagi pendamping desa berkat titipan pihak-pihak tertentu tanpa ditopang kualitas dan kualifikasi yang jelas.

"Hanya dengan cara itu akan lahir desa yang kuat dan mandiri," ujar Anies.

Anies juga memastikan, program yang baik tentang desa saat ini tidak boleh dihentikan. Hal itu menjawab rumor yang beredar bahwa dirinya akan mengubah kebijakan tentang desa jika kelak terpilih menjadi presiden, seiring gagasan perubahan yang digaungkannya.

"Justru dana desa akan kita tingkatkan. Makanya dalam matriks kebijakan itu ada empat hal yang harus dipahami," sambungnya.

