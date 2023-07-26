Bripda Ignatius Dwi Tewas Ditembak Rekannya, 2 Polisi Jadi Tersangka

JAKARTA - Bripda Ignatius Dwi Frisco Sirage tewas akibat diduga ditembak oleh rekannya sesama personel polisi. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menyebut, dua polisi sudah ditetapkan tersangka dalam peristiwa itu.

"Terhadap tersangka yaitu Bripda IMS dan Bripka IG telah diamankan untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan terkait peristiwa tersebut," kata Ramadhan kepada awak media, Jakarta, Rabu (26/7/2023).

Ramadhan menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi di Rusun Polri Cikeas Gunung Putri Bogor, pada hari Minggu dini hari tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 01.40 WIB.

"Telah terjadi peristiwa Tindak Pidana karena kelalaian mengakibatkan matinya orang yaitu Bripda IDF," ujar Ramadhan

Ramadhan mengatakan, saat ini kasus tersebut ditangani oleh tim gabungan Propam dan Reskrim untuk mendalami terjadinya pelanggaran disiplin, kode etik ataupun pidana yang dilakukan oleh pelaku.

"Yang pasti Polri tidak akan memberikan toleransi kepada oknum yang melanggar ketentuan atau perundangan yang berlaku," ujar Ramadhan.

(Angkasa Yudhistira)