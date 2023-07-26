Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bripda Ignatius Dwi Tewas Ditembak Rekannya, 2 Polisi Jadi Tersangka

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |19:32 WIB
Bripda Ignatius Dwi Tewas Ditembak Rekannya, 2 Polisi Jadi Tersangka
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Bripda Ignatius Dwi Frisco Sirage tewas akibat diduga ditembak oleh rekannya sesama personel polisi. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menyebut, dua polisi sudah ditetapkan tersangka dalam peristiwa itu.

"Terhadap tersangka yaitu Bripda IMS dan Bripka IG telah diamankan untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan terkait peristiwa tersebut," kata Ramadhan kepada awak media, Jakarta, Rabu (26/7/2023).

Ramadhan menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi di Rusun Polri Cikeas Gunung Putri Bogor, pada hari Minggu dini hari tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 01.40 WIB.

"Telah terjadi peristiwa Tindak Pidana karena kelalaian mengakibatkan matinya orang yaitu Bripda IDF," ujar Ramadhan

Ramadhan mengatakan, saat ini kasus tersebut ditangani oleh tim gabungan Propam dan Reskrim untuk mendalami terjadinya pelanggaran disiplin, kode etik ataupun pidana yang dilakukan oleh pelaku.

"Yang pasti Polri tidak akan memberikan toleransi kepada oknum yang melanggar ketentuan atau perundangan yang berlaku," ujar Ramadhan.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182312/jimly_asshiddiqie-8pxl_large.jpg
Tancap Gas, Komisi Reformasi Polri Gelar Rapat Perdana Senin Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182283/polri-ZmfY_large.jpg
Pimpin Apel Ribuan Ojol Kamtibmas, Kapolri: Jaga Keamanan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182059/reformasi-ATS1_large.jpg
Presiden Prabowo Melantik 10 Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/340/3181961/kapolri-Wp6a_large.jpg
Kapolri Singgung Wujudkan Generasi Emas Usai Tinjau SMP Kemala Bhayangkari Karanganyar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181480/polri-0Hmy_large.jpg
Pimpin Apel Tanggap Darurat Bencana, Kapolri: Beri Rasa Aman ke Masyarakat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180212/polri-y3MG_large.jpg
Daftar 4 Kapolda Baru yang Dilantik Kapolri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement