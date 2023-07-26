Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Ma'ruf Amin Hadiri Puncak Tasyakur Milad Ke-48 MUI di TMII

Widya Michella , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |20:17 WIB
Wapres Ma'ruf Amin Hadiri Puncak Tasyakur Milad Ke-48 MUI di TMII
Wapres KH Ma'ruf Amin hadiri Milad Ke-48 MUI. (MPI/Widya Michella)
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menghadiri puncak Tasyakur Milad ke-48 Majelis Ulama Indonesia (MUI), di Sasana Kriya, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Rabu (26/7/2023).

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, Wapres tiba di TMII sekitar pukul 19.43 WIB. Wapres disampingi Ibu Wury Ma'ruf Amin mengenakan pakaian adat Melayu.

Sebagaimana diketahui, MUI berdiri pada tanggal 26 Juli 1975. Milad kali ini mengusung tema memperkokoh persatuan dalam bingkai keberagaman menuju Indonesia yang lebih sejahtera dan bermartabat.

Ketua Panitia Milad ke-48 MUI, Lukmanul Hakim mengungkapkan, kegiatan ini ada beberapa rangkaian acara yang mengiringi, baik sebelum maupun setelahnya. Rangkaian tersebut berlangsung mulai tanggal 20 Juni sampai 28 Juli 2023.

“Sejak 20 Juni sampai 20 Juli 2023, MUI mengadakan lomba penulisan untuk jurnalis dan lomba dakwah. Pada 26 sampai 28 Juli 2023 juga akan ada kegiatan Annual Conference on Fatwa Studies ke-VII,” katanya.

Pada hari yang sama pada puncak Tasyakuran Milad ke-48 MUI, ada kegiatan Kongres Seni dan Budaya Islam yang digelar LSBPI MUI.

“Pada puncak Milad ke-48 MUI akan ada deklarasi kebangsaan yang dibacakan bersama-sama,” ujarnya.

