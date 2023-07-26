Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kemhan-TNI Raih WTP dari BPK, Prabowo: Pertanggungjawaban Amanat Negara

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |20:27 WIB
Kemhan-TNI Raih WTP dari BPK, Prabowo: Pertanggungjawaban Amanat Negara
Kemhan raih WTP dari BPK (Foto : Biro Humas Kemhan)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menerima Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemhan dan TNI tahun 2022 di Kemhan, Jakarta, Rabu (26/7/2023).

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan.

“Semoga kegiatan ini menjadi langkah nyata kita untuk terus memegang prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan tata kelola keuangan negara,” ujar Prabowo Subianto.

Prabowo menyampaikan, tahun ini Kemhan-TNI kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2022. Hal tersebut merupakan kelima kalinya Kemhan berhasil mempertahakan opini tersebut.

Menhan Prabowo pun sangat mengapresiasi atas performa kerja dengan hasil yang luar biasa.

Karena itu, Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan oleh Tim BPK RI kepada Kemhan dan TNI, sehingga hasil pemeriksaan tahun ini Kemhan-TNI kembali mendapat predikat opini WTP.

“Perlu diingat sesuai dengan pernyataan Presiden RI saat penerimaan LKPP 2022 pada tanggal 26 Juni 2023, bahwa WTP bukan merupakan suatu prestasi melainkan kewajiban bagi seluruh instansi pemerintah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” pesan Menhan.

Halaman:
1 2
      
