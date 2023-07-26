Polisi Tembak Polisi, Kasusnya Ditangani Polres Bogor

JAKARTA - Polri menyatakan kasus polisi tembak polisi di Rusun Polri Cikeas Gunung Putri Bogor, Jawa Barat, saat ini ditangani oleh Polres Bogor.

"Kasus saat ini ditangani Polres Bogor," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, Rabu (26/7/2023).

Sebelumnya, Bripda Ignatius Dwi Frisco Sirage tewas akibat diduga ditembak oleh rekannya sesama personel kepolisian.

Ramadhan menyebut bahwa, dua polisi sudah ditetapkan tersangka dalam peristiwa itu.

"Terhadap tersangka yaitu Bripda IMS dan Bripka IG telah diamankan untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan terkait peristiwa tersebut," ujar Ramadhan.

Ramadhan menjelaskan, peristiwa itu terjadi di Rusun Polri Cikeas Gunung Putri Bogor, pada hari Minggu dini hari tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 01.40 WIB.

"Telah terjadi peristiwa Tindak Pidana karena kelalaian mengakibatkan matinya orang yaitu Bripda IDF," ujar Ramadhan