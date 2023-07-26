Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polisi Tembak Polisi, Kasusnya Ditangani Polres Bogor

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |20:43 WIB
Polisi Tembak Polisi, Kasusnya Ditangani Polres Bogor
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Polri menyatakan kasus polisi tembak polisi di Rusun Polri Cikeas Gunung Putri Bogor, Jawa Barat, saat ini ditangani oleh Polres Bogor.

"Kasus saat ini ditangani Polres Bogor," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, Rabu (26/7/2023).

Sebelumnya, Bripda Ignatius Dwi Frisco Sirage tewas akibat diduga ditembak oleh rekannya sesama personel kepolisian.

Ramadhan menyebut bahwa, dua polisi sudah ditetapkan tersangka dalam peristiwa itu.

"Terhadap tersangka yaitu Bripda IMS dan Bripka IG telah diamankan untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan terkait peristiwa tersebut," ujar Ramadhan.

Ramadhan menjelaskan, peristiwa itu terjadi di Rusun Polri Cikeas Gunung Putri Bogor, pada hari Minggu dini hari tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 01.40 WIB.

"Telah terjadi peristiwa Tindak Pidana karena kelalaian mengakibatkan matinya orang yaitu Bripda IDF," ujar Ramadhan

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182541/pembakan-WCq1_large.jpg
Penampakan Wajah Dingin dan Bengis Dua Pelaku Penembakan Hansip di Cakung 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182523/bhudi-5BgX_large.jpg
Polisi Tangkap Dua Pelaku Penembakan yang Tewaskan Hansip di Cakung Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182349/penembakan-5NpO_large.jpg
Hansip di Cakung Tewas Ditembak Maling Motor, Polisi Periksa Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182239/viral-8oKY_large.jpg
Breaking News! Penembakan Brutal Terjadi di Cakung Jaktim, Satu Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180434/viral-fWzk_large.jpg
Polisi Kejar Penjual Senjata Api yang Digunakan untuk Tembak Pengacara di Tanah Abang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180175/penembakan-mbcQ_large.jpg
Menegangkan, Begini Detik-Detik Penangkapan Penembak Pengacara di Tanah Abang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement