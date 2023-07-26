UNESCO Serahkan Sertifikat Memory of the World Arsip Pidato Bung Karno di PBB

JAKARTA - Anggota DPR sekaligus Duta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Rieke Diah Pitaloka bangga karena arsip pidato Bung Karno di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi warisan dunia.

"Perjuangan penominasian Arsip GNB 1 dan Pidato Sukarno di PBB melalui perjalanan panjang kurang lebih 10 tahun dari tahun 2013 sampai disahkan oleh UNESCO pada Mei 2023," kata Rieke dilansir Antaranews, Rabu (26/7/2023).

Hal itu disampaikan Rieke di sela penyerahan sertifikat Memory of The World (MoW) dari UNESCO melalui Kementerian Luar Negeri RI untuk tiga warisan Indonesia yang telah disahkan menjadi warisan dunia kepada ANRI.

Penyerahan Sertifikat MoW UNESCO untuk tiga warisan dokumenter Indonesia meliputi Arsip GNB 1, Arsip pidato Bung Karno di PBB To Build The Anew, dan Hikayat Aceh.

Rieke yang juga Dewan Pakar Indonesia untuk MoW UNESCO berharap arsip tiga tinta emas abad 20 itu benar-benar menjadi memori yang menuntun gerak langkah rakyat Indonesia untuk menyatukan diri dalam keberagaman dan hidup dalam harmoni.

"Memori pengingat bagi kita untuk terus bersuara dan berjuang, hentikan perang, hentikan agresi, hentikan intimidasi pada siapa pun atas nama apa pun," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Arsip Nasional RI Imam Gunarto menyampaikan mengenai pentingnya arsip dan dokumentasi sebagai khazanah bangsa.