Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

UNESCO Serahkan Sertifikat Memory of the World Arsip Pidato Bung Karno di PBB

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |22:06 WIB
UNESCO Serahkan Sertifikat <i>Memory of the World</i> Arsip Pidato Bung Karno di PBB
Arsip pidato Bung Karno jadi warisan dunia (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anggota DPR sekaligus Duta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Rieke Diah Pitaloka bangga karena arsip pidato Bung Karno di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi warisan dunia.

"Perjuangan penominasian Arsip GNB 1 dan Pidato Sukarno di PBB melalui perjalanan panjang kurang lebih 10 tahun dari tahun 2013 sampai disahkan oleh UNESCO pada Mei 2023," kata Rieke dilansir Antaranews, Rabu (26/7/2023).

Hal itu disampaikan Rieke di sela penyerahan sertifikat Memory of The World (MoW) dari UNESCO melalui Kementerian Luar Negeri RI untuk tiga warisan Indonesia yang telah disahkan menjadi warisan dunia kepada ANRI.

Penyerahan Sertifikat MoW UNESCO untuk tiga warisan dokumenter Indonesia meliputi Arsip GNB 1, Arsip pidato Bung Karno di PBB To Build The Anew, dan Hikayat Aceh.

Rieke yang juga Dewan Pakar Indonesia untuk MoW UNESCO berharap arsip tiga tinta emas abad 20 itu benar-benar menjadi memori yang menuntun gerak langkah rakyat Indonesia untuk menyatukan diri dalam keberagaman dan hidup dalam harmoni.

"Memori pengingat bagi kita untuk terus bersuara dan berjuang, hentikan perang, hentikan agresi, hentikan intimidasi pada siapa pun atas nama apa pun," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Arsip Nasional RI Imam Gunarto menyampaikan mengenai pentingnya arsip dan dokumentasi sebagai khazanah bangsa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171231/soekarno-NfcE_large.jpg
Romansa Cinta Bung Karno dan Ratna Sari Dewi, Wanita Cantik Asal Jepang yang Dinikahi di Usia 22 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170987/judha-M2Jw_large.jpg
Kemlu Bantu Pemulangan Jenazah Yurike Sanger Istri Bung Karno dari AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170951/viral-COqm_large.jpg
Kisah Cinta Soekarno dan Yurike Sanger, Paskibraka Cantik yang Jadi Istri Ketujuh 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/337/3170927/soekarno-bqET_large.jpg
Kabar Duka! Istri ke-7 Presiden Soekarno Yurike Sanger Meninggal Dunia di Amerika Serikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/337/3151114/bung_karno-CUrm_large.jpg
Pemikiran Bung Karno Jadi Inspirasi Hadapi Kemajuan Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/337/3145079/soekarno-TLKN_large.jpg
Peristiwa 6 Juni: Hari Lahir Soekarno, Putra Sang Fajar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement