MUI Deklarasi Komitmen Kebangsaan dalam Perayaan HUT ke-48

JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis membacakan deklarasi Mitsaq Wathoni atau Komitmen Kebangsaan di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-48 MUI.

Pembacaan deklarasi ini, seusai komitmen kebangsaan tersebut ditandatangani tiga Waketum, sekjen MUI, ketua panitia pelaksana serta MUI bidang seni budaya, Zainut Tauhid Saadi.

"Kami majelis ulama indonesia bersama seluruh komponen bangsa, yang hadir pada acara tasyakur milad MUI ke-48, tanggal 8 muharram 14445 Hijriah, bertepatan dengan 26 Juli 2023 Masehi, menyatakan Mitsaq Wathoni, kesepakatan kebangsaan," ujar Cholil dalam pidatonya, Rabu (26/7/2023).

Adapun Mitsaq Wathoni tersebut berisikan sikap MUI dalam memelihara kerukunan umat beragama. Termasuk, mengawal berjalannya pemilu dengan aman dan damai, berikut isinya:

1. Senantiasa menjaga keutuhan NKRI sebagai kesepakatan al Nissad dalam semangat merawat dan memelihara bhinneka tunggal ika

2. Konsisten dalam menegakkan sserya memperjuangkan keadilan rakyat sebagai sebuah integritas warga bangsa yang beradab, good citizenship dalam seluruh rentang perjalanan mengisi kemerdekaan Indonesia