DPR: Sidang Parlemen ASEAN Akan Bahas Persoalan Kesejahteraan hingga Lingkungan

JAKARTA - Sidang Umum The-44th General Assembly ASEAN Inter-Parliamentary Union (AIPA), akan digelar di Jakarta pada Agustus 2023 mendatang. Dalam sidang tersebut, tak hanya membahas ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan saja, akan tetapi juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet.

Ketua Desk Kerja Sama Regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengatakan, AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet.

Dalam pertemuan KTT ASEAN di Nusa Tenggara Timur (NTT) atau tingkat eksekutif, kata Putu, menekankan isu ASEAN pada persoalan episentrum ekonomi. Tetapi, Putu menyebut untuk level legislatif atau Parlemen se-ASEAN menekankan pada aspek episentrum ekonomi yakni kesejahteraan, masyarakat, dan planet (lingkungan).

“Dalam aspek itu, peran dan visi parlemen sangat penting dan besar untuk tidak hentinya selalu mendorong pemerintah agar melakukan segala upaya tidak hanya bisnis as usual, tapi juga out of the box, melampaui daripada konsep-konsep biasa,” ujar Putu dalam keterangannya, Rabu (26/7/2023).

Wakil Ketua BKSAP DPR RI ini mengatakan, Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta ini menjadi momentum bagi Indonesia sebagai paru-paru dunia dan ASEAN untuk menagih komitmen negara maju terhadap pendanaan atasi perubahan iklim.

Pada 15th Conference of Parties (COP15) of the UNFCCC di Denmark tahun 2009, Putu mengungkap bahwa negara maju berkomitmen tujuan kolektif memobilisasi 100 miliar dolar per tahun mulai 2020 untuk aksi iklim bagi negara berkembang, yaitu aksi mitigasi terhadap perubahan iklim dan transparansi pelaksanaan.

"Sehingga ini memang belum kita mampu mewujudkan. Dan harapannya jika ini tuntutan Indonesia harapannya juga menjadi tuntutan kawasan ASEAN kepada negara-negara yang maju," ungkapnya.