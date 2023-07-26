Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Didaulat Jadi Duta Seni Indonesia, Putri Ariani: Terima Kasih MUI

Widya Michella , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |23:23 WIB
Didaulat Jadi Duta Seni Indonesia, Putri Ariani: Terima Kasih MUI
Putri Arini (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Penyanyi Putri Ariani mengakui bahagia setelah didaulat menjadi duta seni Indonesia oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Puncak Tasyakuran Milad ke-48 MUI di Griya Sasana Kriya, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada Rabu (26/7/2023).

"Alhamdulillah perasaan putri dinobatkan sebagai kesenian rasanya sangat senang, bangga dan juga terharu. Terima kasih kepada MUI atas apresiasinya kepada Putri," kata Putri.

Sebelumnya, penerima Peraih Golden Buzzer di audisi America’s Got Talent (AGT) menyanyikan lagu pertama berjudul Al-Is’tirof. Tampak Putri melantunkan lagu tersebut dengan sangat merdu dan diiringi oleh Dwiki Dharmawan Orchestra.

Selanjutnya, Putri menyanyikan lagu Pertama Indah Dunia. Lagu ini berisi semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap Indonesia. Kedua lagu ini mirip dengan semangat MUI dalam mengawal umat dan bangsa.

Tampak Wapres Maruf Amin dan sang istri Wury Estu Handayani menikmati nyanyian putri diatas panggung. Terlihat pula wajah terharu dan bangga Ketua Dewan Pertimbangan MUI atas pencapaian luar biasa yang dimiliki oleh Putri Ariani.

Sebelumnya, Ketua OC Milad ke-48 MUI Lukmanul Hakim mengatakan apresiasi ini diberikan karena Ariani dinilai membawa harum nama bangsa Indonesia melalui seni di dunia internasional.

Halaman:
1 2
      
