HOME NEWS NASIONAL

Jelang Pemilu 2024, Anak Muda Harus Didorong dalam Partisipasi Politik

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |23:28 WIB
Jelang Pemilu 2024, Anak Muda Harus Didorong dalam Partisipasi Politik
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Bonus demografi yang dialami oleh Indonesia menempatkan jumlah proporsi generasi Z mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sehingga peran generasi muda di berbagai bidang sudah seharusnya diperhitungkan, termasuk dalam pengambilan kebijakan negara.

Dalam konteks politik representasi, demokrasi dan Pemilu, peran generasi muda menjadi amat penting untuk menentukan nasib demokrasi dan perjalanan bangsa ke depan.

Hal inilah yang melatarbelakangi Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) menggelar talkshow politik bertajuk "Political Career Preparation for Alumni UI".

Ketua ILUNI UI Didit Ratam mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai bentuk komitmen dari ILUNI UI yang mendukung partisipasi anak muda dalam dunia politik. Sebab di tangan anak muda ada tanggungjawab untuk membentuk masyarakat yang penuh inklusivitas, toleransi, keadilan serta penuh kemajuan.

"ILUNI UI memiliki visi untuk dapat membuka jalan menuju era baru yakni era yang melahirkan generasi politisi yang lebih berintegritas. Kegiatan ini bukan hanya perihal memberdayakan Alumni Muda UI untuk dapat masuk ke arena politik, namun juga untuk membentuk menjadi pemimpin yang akan memimpin dengan integritas, kompetensi, dan semangat mengedepankan kepentingan masyarakat," kata Didit Ratam, Rabu (26/7/2023).

Sementara itu, Ketua Career and Almamater Center ILUNI UI Kharisma Bintang Alghazy, menambahkan bahwa kegiatan seperti ini menjadi wadah untuk mengasah dan melatih Alumni UI yang ingin terjun ke dunia politik.

"Kita ingin mendorong keberanian teman-teman Alumni Muda UI, millennial dan juga Gen Z untuk berani terjun secara langsung ke bidang legislatif dengan membawa isu dan gagasan yang relevan terhadap permasalahan di masyarakat. Karena semua orang perlu melek politik supaya setiap kebijakan yang diambil itu bisa dikritisi, sehingga pada akhirnya bisa bermanfaat untuk kemaslahatan banyak umat," kata Bintang.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
