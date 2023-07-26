Gempa M5,0 Guncang Maumere Malam Ini

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 5,0 mengguncang Maumere, Nusa Tenggara Tentara (NTT), Rabu (26/7/2023), malam ini.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung sekitar pukul 23:20 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:5.0, 26-Jul-2023 23:20:34WIB, Lok:7.37LS, 121.97BT (141 km BaratLaut MAUMERE-SIKKA-NTT), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )