Ada Ancaman El Nino, Wapres Ajak Petani Tanam Padi Lebih Awal

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan bahwa fenomena El Nino saat ini sudah menjadi ancaman Global, tidak hanya Indonesia. Bahkan, El Nino yang membuat kemarau lebih panjang akan mengancam ketahanan pangan.

Oleh karena itu, Wapres meminta agar mengantisipasi kekeringan panjang dengan menanam padi lebih awal. “Sekarang saja kita hadapi Ini adanya El Nino musim kemarau panjang,” ungkap Wapres saat menghadiri Milad MUI ke-48, di TMII, Jakarta, Rabu (26/7/2023).

“Tapi bahaya El Nino sudah mulai mengancam karena itu kita juga harus mengambil supaya pemerintah meminta supaya kita menanam padi lebih awal,” katanya.

Meski begitu, Wapres mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara maritim yang dikelilingi oleh laut membuat dampak kekeringan tidak terlalu parah dibandingkan negara-negara lainnya.

“Sudah beberapa negara sudah berat sekali banyak yang sudah kering dan negaranya sudah panas yang tinggi dan kita alhamdulillah masih lumayan karena kita dikelilingi oleh laut laut. Dari BMKG kita punya laut ini agak lumayan,” ungkap Wapres.