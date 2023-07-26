Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ada Ancaman El Nino, Wapres Ajak Petani Tanam Padi Lebih Awal

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |23:44 WIB
Ada Ancaman El Nino, Wapres Ajak Petani Tanam Padi Lebih Awal
Wapres KH Ma'ruf Amin (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan bahwa fenomena El Nino saat ini sudah menjadi ancaman Global, tidak hanya Indonesia. Bahkan, El Nino yang membuat kemarau lebih panjang akan mengancam ketahanan pangan.

Oleh karena itu, Wapres meminta agar mengantisipasi kekeringan panjang dengan menanam padi lebih awal. “Sekarang saja kita hadapi Ini adanya El Nino musim kemarau panjang,” ungkap Wapres saat menghadiri Milad MUI ke-48, di TMII, Jakarta, Rabu (26/7/2023).

“Tapi bahaya El Nino sudah mulai mengancam karena itu kita juga harus mengambil supaya pemerintah meminta supaya kita menanam padi lebih awal,” katanya.

Meski begitu, Wapres mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara maritim yang dikelilingi oleh laut membuat dampak kekeringan tidak terlalu parah dibandingkan negara-negara lainnya.

“Sudah beberapa negara sudah berat sekali banyak yang sudah kering dan negaranya sudah panas yang tinggi dan kita alhamdulillah masih lumayan karena kita dikelilingi oleh laut laut. Dari BMKG kita punya laut ini agak lumayan,” ungkap Wapres.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/21/337/3097551/gibran-v1yo_large.jpg
Momen Wapres Bagikan Hadiah Natal di GPIB Paulus Menteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075763/wakil_presiden_maruf_amin-UBLF_large.jpg
Ma’ruf Amin ke Wapres Terpilih Gibran: Koordinasi Itu Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075689/wakil_presiden_maruf_amin-i1ZA_large.jpg
Lengser Jadi Wapres, Ma'ruf Amin: Saya Mengabdi Jadi Kiai dan Kembali ke Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075609/wapres-sRX5_large.jpg
Momen Haru Perpisahan Ma'ruf Amin di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/337/3075376/wakil_presiden_maruf_amin-IP2i_large.jpg
Wapres Ma’ruf Amin Terima Penghormatan Water Salute TNI AU, Ini Artinya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/337/3075304/wapres-AdaP_large.jpg
Wapres Ma'ruf Amin Pamit, Semoga Meninggalkan Kenangan Baik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement