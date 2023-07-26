Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sikat Jaksa Nakal, Jaksa Agung Dinilai Berani Tak Kenal Kompromi

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |23:59 WIB
Sikat Jaksa Nakal, Jaksa Agung Dinilai Berani Tak Kenal Kompromi
Jaksa Agung ST Burhanuddin (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin menindak tegas jaksa yang menyalahgunakan wewenangnya. Terbaru ada tiga jaksa dihukum karena diduga menerima suap dari pengusaha tambang nikel ilegal di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Menurut Anggota Komisi III DPR, Achmad Dimyati Natakusumah, keberanian Jaksa Agung layak diapresiasi sebagai sebuah keberanian dalam penegakan hukum. Bahkan, Jaksa Agung tak segan menjerat menteri jika memang terbukti melanggar hukum.

Belum lagi soal pungutan liar (pungli) yang semakin sulit untuk masuk ke dalam Korps Adhyaksa.

"Mana ada masuk kejaksaan sekarang pakai bayar-bayar lagi? Enggak ada! Dulu, katanya kalau masuk kejaksaan, informasinya harus bayar sekian. Enggak ada sekarang," ujar Dimyati dalam keterangannya, Rabu (26/7/2023).

"Sudah berapa pejabat yang ditangani Kejaksaan Agung. Dulu, enggak ada menteri ditangkap atau dipanggil. Mana ada dulu karena menteri eksekutif, Jaksa Agung eksekutif. Sekarang ini bagus, eksekutif yang memiliki tugas yudikatif melakukan betul-betul role of law," imbuhnya.

Bahkan, Dimyati menilainya sebagai Jaksa Agung yang sekarang menjabat memiliki kinerja yang baik setelah Baharuddin Lopa.

"Menurut saya, setelah Baharuddin Lopa, ini (Jaksa Agung) yang bagus karena dia satu, berani; dua, memang bersih; (dan) ketiga, memang tidak kompromi dengan jaksa-jaksa yang akan merusak harkat, martabat, derajat jaksa," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175746/jaksa_agung-nSHj_large.jpg
Kajari Jakbar Dicopot Diduga Terkait Kasus Robot Trading, Bakal Dipidana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174743/darmono-7YeU_large.jpg
Kabar Duka, Eks Wakil Jaksa Agung Darmono Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171819/anang-EyXf_large.jpg
CEO Navayo, Tersangka Kasus Korupsi Satelit Kemhan Ditetapkan DPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/337/3165121/survei-BrA9_large.jpg
Survei Polling Institute: Kejaksaan Jadi Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik Dibuntuti KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/337/3151765/harli-2Onu_large.jpg
Protes Pencekalan Nadiem Makarim, Kejagung Bilang Begini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/337/3149255/kejaksaan_terapkan_mekanisme_berlapis_restorative_justice_tak_ada_celah_transaksional-bCne_large.jpg
Kejaksaan Terapkan Mekanisme Berlapis Restorative Justice, Tak Ada Celah Transaksional!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement