HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rakor DPD dan DPC se-Jaktim, Perindo DKI Optimis Bacaleg Lebih Cair dan Kompak

Muhammad Farhan , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |04:39 WIB
Rakor DPD dan DPC se-Jaktim, Perindo DKI Optimis Bacaleg Lebih Cair dan Kompak
Konsolidasi Perindo DKI Jakarta. (Foto: M Farhan)
JAKARTA - DPW Perindo DKI Jakarta menghadiri rapat koordinasi (rakor) DPD dan DPC se-Jakarta Timur, guna mempersiapkan bakal calon legislatif (bacaleg) yang akan berkontestasi di tiga dapil di Jakarta Timur pada pemilu serentak 2024. Perindo DKI Jakarta optimistis melalui rakor tersebut, bacaleg potensial di tingkat DPR dan DPRD provinsi, menjadi lebih cair dan kompak dalam pemenangan partainya.

Ketua Umum DPW Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra menyampaikan selepas rakor tersebut menghasilkan semangat bersama sehingga menghasilkan koordinasi yang lebih cair antar Bacaleg dan struktur pengurus di Jakarta Timur.

"Tentu suasananya menjadi lebih cair antar sesama bacaleg, bertempur juga tidak sikut-sikutan, koordinasi dengan struktur menjadi lebih baik. Namun hilirnya, baik bacaleg dan struktur pengurus bekerjasama untuk memenangkan partai Perindo," ujar Effendi, Rabu (26/7/2023).

Agenda rakor yang diselenggarakan pada Selasa malam kemarin (25/7/2023) di Wet Coffee, Matraman, Jakarta Timur, lanjut Effendi, juga untuk memaksimalkan target capaian perolehan kursi parlemen di Jakarta Timur sebanyak lima kursi. Dia menjelaskan, dapil yang ada di Jakarta Timur yakni dapil 4,5 dan 6, akan digerakkan melalui konsolidasi 30 bacaleg yang ada.

"Di sini kami membahas kerja sesama struktur pengurus dengan bacaleg untuk mendiskusikan konsolidasi di daerah pemilihannya agar tidak saling bertabrakan satu sama lain antar sesama caleg," jelas Effendi.

Effendi yakin, Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, khususnya bagi bacaleg di Jakarta Timur, semakin meningkatkan strategi kampanye ke masyarakat.

"Kita yakin selepas rakor ini bacaleg dan struktur pengurus menjadi semakin solid, supaya kerja-kerja terjun langsung ke masyarakat melalui aksi sosial dapat membuktikan kepercayaan masyarakat kepada Perindo itu nyata," ujarnya.

Secara terpisah, Ketua Umum DPD Perindo Jakarta Timur, Berman Nainggolan menyampaikan rakor kali ini membahas kerjasama antar bacaleg dan pengurus partai ihwal komunikasi yang baik untuk penggalangan suara pada pemilu 2024. Ia menekankan kerja pemenangan Perindo di Jakarta Timur dicapai melalui rembug kerja sama yang baik.

Halaman:
1 2
      
