Rakor DPD-DPC Perindo Jakarta Timur Bawa Optimisme Mengarungi Pemilu 2024

JAKARTA - Bakal calon legislatif (bacaleg) Perindo DKI Jakarta mengaku semakin optimistis selepas menghadiri rapat koordinasi DPD dan DPC Perindo se-Jakarta Timur. 30 bacaleg yang hadir dalam rakor tersebut juga melakukan konsolidasi antar kader guna memantapkan solid dan kerja sama dalam menghadapi pemilu serentak 2024.

Bacaleg DPR RI Dapil I Jakarta Timur, Sandra Charlotte mengatakan melalui rakor tersebut, penguatan komunikasi dan kerja sama antara bacaleg dan struktur pengurus, kini semakin diperkuat. Motivasi kerja keras dalam memperkuat agenda pembangunan dan kesejahteraan, lanjut Sandra, merupakan langkah yang pasti untuk dikukuhkan melalui kinerja kontestasi politik mendatang.

"Melalui rakor ini, kita membahas teknis kerja sama dalam kampanye kesejahteraan antar bacaleg beserta pengurus partai. Kita semakin optimistis karena antusias dan soliditas ini benar-benar diperkuat," ujar Sandra, Rabu (26/7/2023).

BACA JUGA:

Dalam rakor yang diselenggarakan pada Selasa malam kemarin (25/7/2023) di Wet Coffee, Matraman, Jakarta Timur itu, menurut Sandra, juga menekankan pentingnya peran-peran kader untuk berkolaborasi bersama dalam agenda politik di tingkat akar rumput.

Ia menilai, agenda Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, akan terwujud dengan pasti karena bekerja secara beriringan bersama masyarakat.

"Kami sudah mempunyai program kerja bersama antar bacaleg, baik DPR RI dan DPRD provinsi, di setiap dapil agar harmonisasi visi misi partai semakin terwujud jelas di mata masyarakat. Khususnya dalam program KTA berasuransi, kita akan sampaikan kepada konstituen ihwal pentingnya jaminan keselamatan dan kesejahteraan," ujarnya.

BACA JUGA:

Lebih lanjut, bacaleg DPRD DKI Jakarta dapil 6 Jakarta Timur, Muhammad Guntur menyampaikan dirinya optimistis Perindo dapat mencapai target lima kursi parlemen di tingkat provinsi. Ia juga mengatakan rakor tersebut juga menegaskan penguatan pencapaian target kursi parlemen di setiap tingkatan.

"Kami khususnya di dapil 6 telah mengungkapkan hasil pemetaan kami melalui rakor, kemungkinan di dapil kami penciptaan dua kursi itu bisa terealisasi untuk DPRD DKI Jakarta," tegas Guntur.

Guntur berharap kegiatan sosial yang selalu menjadi ciri khas Perindo, dapat menjadi magnet utama mudahnya masyarakat mengenal para bacaleg nantinya. Saat ini, Guntur mengatakan fokus utama kerja-kerja politik para bacaleg adalah semakin dekat dengan konstituen.

"Yang jelas kita semakin optimistis karena setiap dapil telah dibentuk tim-tim yang digabung bersama struktur pengurus sehingga koordinasi penyampaian visi misi akan semakin cair dan solid," tegas Guntur.