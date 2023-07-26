Jokowi Lantik 833 Perwira TNI-Polri, Jalan Harmoni dan Gambir Ditutup

JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik dan mengambil sumpah 833 calon perwira remaja (Capaja) TNI Polri di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (26/7/2023).

Polda Metro Jaya pun melakukan rekayasa lalu lintas di Jalan Harmoni dan Gambir Jakarta Pusat.

Dilansir dari akun twitter TMC Polda Metro Jaya, lalu lintas sekitar kawasan monas dialihkan sementara. Bagi masyarakat yang hendak melintas di jalan tersebut dapat menggunakan jalan alternatif lain.

"Lalu lintas sekitar kawasan Monas di alihkan sementara, bagi masyarakat agar mencari jalur alternatif lain," tulis akun twitter TMC Polda Metro Jaya.

Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin secara terpisah membenarkan adanya pengalihan arus lalu lintas tersebut. Penutupan dilakukan adanya pelantikan perwira akademi TNI Polri.

“Iya lagi ditutup, lagi ada pelantikan. Pelantikan perwira akademi TNI dan Polri di Istana," kata Komarudin.