Bogor Diguyur Hujan, Ratusan Rumah di Cileungsi Terendam Banjir

BOGOR - Ratusan rumah warga yang berada di wilayah Kampung Karet, Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor sempat terendam banjir. Banjir disebabkan luapan air dari aliran sungai.

"Dikarenakan hujan deras yang cukup lama, serta penyempitan anak Kali Binong BPSK yang bermuara di Sungai Cibarengkok," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Aris Nurjatmiko dalam keterangannya, Rabu (26/7/2023).

Banjir tersebut menggenangi rumah warga sekira pukul 21.00 WIB pada Selasa 25 Juli 2023 malam. Ketinggian air bervariasi antara 10-120 sentimeter.

"Dampak hasil kaji cepat yang terdampak 120 rumah dengan 80 KK/300 jiwa," jelasnya.

Saat ini, banjir yang menggenangi rumah warga sudah surut. Berdasarkan dari hasil analisa anggota BPBD di lapangan, banjir tersebut sudah sering terjadi dalam kurun waktu kurang lebih 4 tahun ke belakang.

"Butuh penanganan segera dari instansi terkait," tutupnya.

(Awaludin)