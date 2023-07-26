Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bogor Diguyur Hujan, Ratusan Rumah di Cileungsi Terendam Banjir

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |11:14 WIB
Bogor Diguyur Hujan, Ratusan Rumah di Cileungsi Terendam Banjir
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

BOGOR - Ratusan rumah warga yang berada di wilayah Kampung Karet, Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor sempat terendam banjir. Banjir disebabkan luapan air dari aliran sungai.

"Dikarenakan hujan deras yang cukup lama, serta penyempitan anak Kali Binong BPSK yang bermuara di Sungai Cibarengkok," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Aris Nurjatmiko dalam keterangannya, Rabu (26/7/2023).

Banjir tersebut menggenangi rumah warga sekira pukul 21.00 WIB pada Selasa 25 Juli 2023 malam. Ketinggian air bervariasi antara 10-120 sentimeter.

"Dampak hasil kaji cepat yang terdampak 120 rumah dengan 80 KK/300 jiwa," jelasnya.

Saat ini, banjir yang menggenangi rumah warga sudah surut. Berdasarkan dari hasil analisa anggota BPBD di lapangan, banjir tersebut sudah sering terjadi dalam kurun waktu kurang lebih 4 tahun ke belakang.

"Butuh penanganan segera dari instansi terkait," tutupnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/340/3038165/banjir-kian-tinggi-warga-di-halmahera-tengah-terus-dievakuasi-ke-pengungsian-2JMRZOIDPB.jpg
Banjir Kian Tinggi, Warga di Halmahera Tengah Terus Dievakuasi ke Pengungsian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/340/3037563/banjir-besar-terjang-desa-di-halmahera-tengah-akibat-sungai-kobe-meluap-bhnjtFV4O4.jpg
Banjir Besar Terjang Desa di Halmahera Tengah Akibat Sungai Kobe Meluap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/338/3037382/curah-hujan-di-jakarta-meningkat-akhir-juli-dan-agustus-2024-waspada-banjir-7sHJJmM9PA.jpg
Curah Hujan di Jakarta Meningkat Akhir Juli dan Agustus 2024, Waspada Banjir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/340/3037355/banjir-2-meter-rendam-halmahera-tengah-bpbd-kami-cuma-bisa-nonton-DZoX0dTQBN.jpg
Banjir Tinggi 2 Meter Rendam Halmahera Tengah, BPBD: Kami Cuma Bisa Nonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034789/cegah-banjir-9-tandon-baru-dibangun-di-tangsel-llM80uzrjj.jpg
Cegah Banjir, 9 Tandon Baru Dibangun di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/340/3034427/banjir-melanda-gorontalo-lebih-dari-7-000-orang-mengungsi-k5QogbSwv8.jpg
Banjir Melanda Gorontalo, Lebih dari 7.000 Orang Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement