HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ibu dan Bayi Terluka karena Mobilnya Dilempari Batu di Depok, Polisi: Lagi Diselidiki

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |11:27 WIB
Ibu dan Bayi Terluka karena Mobilnya Dilempari Batu di Depok, Polisi: Lagi Diselidiki
Mobil korban pelemparan batu di Depok (Foto: Media sosial)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah mobil yang ditumpangi ibu dan anak dilempari batu oleh orang tidak dikenal (OTK) di kawasan Depok, Jawa Barat. Akibatnya, ibu dan bayi mengalami luka.

Peristiwa tersebut viral di media sosial setelah diunggah akun Instagram @depokhariiini. Dalam akun tersebut memperlihatkan foto-foto kerusakan mobil khusus di bagian kaca mobil.

Pihak kepolisian mengaku telah menerima laporan terkait adanya pelemparan batu di mobil tersebut. Polisi tengah menyelidiki peristiwa tersebut.

"Kejadian sudah dilaporkan dan saat ini masih proses penyelidikan oleh sat reskrim," kata Kepala Urusan Humas Polres Depok Iptu Made Budi dalam keterangannya, Rabu (26/7/2023).

Made mengatakan Insiden pelemparan batu itu terjadi pada Minggu 23 Juli 2023 lalu sekitar pukul 20.00 WIB. Saat itu, korban bersama keluarganya sedang berada di dalam mobil tepatnya di traffic light Margonda ke arah Juanda, Depok, Jawa Barat.

"Saat mobil persis di depan Harvest, tiba-tiba terjadi pelemparan batu kenkaca mobil bagian sebelah kiri," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
