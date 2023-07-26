1.400 Polisi Kawal Aksi Buruh di Patung Kuda Jakpus, Jalan Ditutup!

JAKARTA - Ribuan polisi diterjunkan untuk mengamankan aksi massa yang dilakukan serikat massa dari Partai Buruh dan KSPI di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (26/7/2023).

Menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin, sebanyak 1.400 petugas akan diturunkan untuk mengamankan aksi ini.

"Ada 1.400 personel segera tersebar di beberapa titik hari ini," kata Komarudin saat dihubungi, Rabu (26/7/2023).

Berdasarkan informasi yang diterima, kata Komarudin, aksi tersebut akan dihadiri berjumlah sekitar 500 orang.

"Bukan unjuk rasa. Mereka mau hadiri sidang MK (Mahkamah Konstitusi, red) soal omnibus law," tutur Komarudin.