HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gerombolan Begal yang Beraksi di Cilandak Ditangkap!

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |12:26 WIB
Gerombolan Begal yang Beraksi di Cilandak Ditangkap!
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menangkap komplotan begal yang beraksi di kawasan Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa 25 Juli 2023 kemarin. Tiga dari empat pelaku masih berusia di bawah umur, yang mana kini mereka dijebloskan ke dalam penjara.

"Diduga para pelaku melukai korban dengan cara membacok sajam jenis celurit ke arah korban kemudian mengambil kendaraan roda 2 dan handphone milik korban," ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Wahid Key, Rabu (26/7/2023).

Menurutnya, korban RR (17) dan JF (17) awalnya saling berboncengan menaiki sepeda motor melintasi Jalan Pondok Labu, mendadak terdapat segerombolan pelaku berinisial MRP (15), RPI (15), NRP (15), dan ASFR (20) mengejarnya. Korban yang panik dikejar segerombolan remaja itu menabrak tembok rumah warga.

Dia menerangkan, korban JF menyelematkan diri dari kejaran pelaku, sedangkan RR jatuh terlentang. Pelaku lantas membacok korban sebanyak 3 kali mengenai pantatnya hingga luka sobek dan di waktu yang sama pelaku lainnya mengambil handphone dan motor korban.

"Setelah dilakukan penyelidikan, para pelaku akhirnya berhasil ditangkap. Pelaku MRP perannya eksekutor atau membacok, RPI mengambil motor, NRP mengambil handphone, dan ASFR menyediakan senjata tajam dan menjual handphone milik korban," tuturnya.

Kini, tambah Wahid, para pelaku dikenakan Pasal 365 (1) KUHP sub Pasal 170 (1) KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan atau pengeroyokan. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 sepeda motor hasil curiannya itu, 1 handphone, 1 kardus handphone, dan 1 celurit.

(Arief Setyadi )

      
