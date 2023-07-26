Diultimatum Fahmi, Anggi Kini Dikejar Utang Puluhan Juta Usai Kabur dengan Mantan Pacar

JAKARTA – Fahmi Husaeni belum menggugat cerai Anggi Anggraeni jika urusan utangnya belum selesai. Fahmi meminta uang Rp 20 juta sebagai seserahan segera dikembalikan sebelum mengurus cerai antar keduanya.

Sementara itu, mantan pacar Anggi Anggraeni, Adriaman Lase (AL) menangis karena tidak punya uang saat diminta ganti rugi biaya pernikahan sama Fahmi Husaeni.

Adriaman Lase adalah pria yang membawa Anggi Anggraeni pengantin di Bogor selama menghilang. Sebelum tega meninggalkan suaminya, Fahmi Husaeni, Anggi izin pamit untuk mengambil pesanan ayam geprek yang dipesannya melalui ojek online.

"Kalau dia mencintai Anggi silahkan, saya ikhlas," kata Fahmi dilansir dari kanal YouTube Dedi Mulyadi, beberapa waktu lalu.

Namun Fahmi meminta uang ganti biaya pernikahan karena Adriaman pergi bersama Anggi sehari setelah dirinya menikah dengan Anggi.

Anggi Anggraeni yang kini tak diketahui keberadaannya dikabarkan belum mendapatkan pekerjaan. Sebelumnya Anggi bekerja di perusahaan ekspedisi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.