Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diultimatum Fahmi, Anggi Kini Dikejar Utang Puluhan Juta Usai Kabur dengan Mantan Pacar

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |13:11 WIB
Diultimatum Fahmi, Anggi Kini Dikejar Utang Puluhan Juta Usai Kabur dengan Mantan Pacar
Fahmi dan Anggi/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

JAKARTA Fahmi Husaeni belum menggugat cerai Anggi Anggraeni jika urusan utangnya belum selesai. Fahmi meminta uang Rp 20 juta sebagai seserahan segera dikembalikan sebelum mengurus cerai antar keduanya.

Sementara itu, mantan pacar Anggi Anggraeni, Adriaman Lase (AL) menangis karena tidak punya uang saat diminta ganti rugi biaya pernikahan sama Fahmi Husaeni.

Adriaman Lase adalah pria yang membawa Anggi Anggraeni pengantin di Bogor selama menghilang. Sebelum tega meninggalkan suaminya, Fahmi Husaeni, Anggi izin pamit untuk mengambil pesanan ayam geprek yang dipesannya melalui ojek online.

"Kalau dia mencintai Anggi silahkan, saya ikhlas," kata Fahmi dilansir dari kanal YouTube Dedi Mulyadi, beberapa waktu lalu.

Namun Fahmi meminta uang ganti biaya pernikahan karena Adriaman pergi bersama Anggi sehari setelah dirinya menikah dengan Anggi.

Anggi Anggraeni yang kini tak diketahui keberadaannya dikabarkan belum mendapatkan pekerjaan. Sebelumnya Anggi bekerja di perusahaan ekspedisi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/612/3150328//viral-kM1o_large.jpg
Viral! Pengantin Pria Kabur Gegara Istri Ngaku Perawan Ternyata Janda 3 Kali
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement