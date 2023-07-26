Diduga Korsleting, Mesin Pompa Pom Bensin di Pesanggrahan Kebakaran

JAKARTA - Korsleting terjadi pada mesin pompa di SPBU Jalan Bintaro Permai, Pesanggrahan, Jakarta Selatan pada Rabu (26/7/2023) pagi tadi. Beruntung, tak ada korban jiwa dan api berhasil dipadamkan menggunakan alat pemadam api ringan (APAR).

"Tidak ada kelalaian manusia. Kebakaran disebabkan karena korsleting di mesin pompanya," ujar Kapolsek Pesanggrahan, Kompol Tedjo Asmoro saat dikonfirmasi, Rabu (16/7/2023).

Menurutnya, kebakaran tersebut terjadi pada salah satu mesin pompa pengisian bahan bakar jenis pertalite di SPBU tersebut pada Rabu (26/7/2023) sekira pukul 08.30 WIB. Namun, penyebab kebakaran bukan karena kelalaian operator SPBU, tapi adanya korsleting pada mesin pompa tersebut.

"Mesin pompa pengisian bahan bakar pertalite yang terbakar, ada satu mesin. Api langsung padam setelah petugas pom bensin memadamkan api menggunakan APAR," tuturnya.

Dia menambahkan, api tak sampai membesar lantaran petugas SPBU langsung melakukan pemadaman menggunakan 3 APAR yang ada di lokasi. Polisi juga telah mengecek ke lokasi guna memastikan insiden tersebut, yang mana dipastikan tak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut.

Peristiwa kebakaran itu sempat mengundang perhatian warga lantaran terjadi di SPBU. Bahkan, insiden itu sampai diunggah di akun Instagram @lensa_berita_jakarta pada Rabu pagi tadi.

(Arief Setyadi )