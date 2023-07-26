Before After, Ini Potret Rumah di Tengah Tol Cijago yang Kini Rata dengan Tanah

Rumah yang di tengah Tol Cijago Rata dengan Tanah/Foto: MNC Portal

DEPOK - Viral di media sosial sepetak rumah kokoh berdiri di atas gundukan tanah dengan ketinggian kurang lebih 10 meter di tengah proyek Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Seksi 3B atau tepatnya di Pintu Tol Limo 2, Limo, Depok, Jawa Barat. Namun kini rumah tersebut sudah rata dengan tanah.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi rumah dan gundukan tanah yang kurang lebih mencapai 10 meter itu telah rata dengan level pintu Tol Limo 2. Terlihat sejumlah alat berat sedang melakukan pemadatan tanah di lokasi tersebut.

Terlihat satu unit dump truk membawa muatan batu split bolak-balik membuang ke lokasi yang sedang dipadatkan tersebut. Sementara itu satu unit mesin giling terlihat memadatkan tanah dengan batu split.

Berikut ini foto-foto lokasi rumah di tengah Tol Cijago yang kini rata dengan tanah:

Rumah di Tol Cijago/Antara

Rumah di Tol Cijago kini rata dengan tanah/MPI

(Fahmi Firdaus )