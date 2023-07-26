Toyota Inova Tabrak Truk Tangki Air hingga Terbalik di Tangsel

Mobil Innova tabrak truk tangki air hingga terbalik di Tangsel (Foto : Tangkapan layar)

TANGERANG SELATAN - Sebanyak 5 orang mengalami luka-luka usai seunit mobil jenis Toyota Innova menabrak truk tangki air hingga terbalik di Jalan Pahlawan Seribu, Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel), Rabu (26/7/2023).

Mobil berpenumpang 3 orang itu terguling hingga badan kendaraan melintang di badan jalan. Imbasnya, pengendara lain yakni 2 perempuan yang berboncengan satu motor matik turut terjungkal karena menghantam badan mobil Innova.

Peristiwa itu terjadi sekira pukul 09.45 WIB. Semula, mobil Innova yang dikendarai pria berinisial VV melaju dari arah Germant Centre menuju Serpong.

Selain pengemudi, di dalam mobil terdapat 2 perempuan berinisial W dan CE.

"Kemudian setibanya di dekat Ruko Malibu Serpong, kendaraan Toyota Innova yang di kemudikan saudara VV. hendak menyalip dari sebelah kanan kendaraan minibus yang tidak di ketahui identitasnya," ungkap Humas Polres Tangsel Iptu Galih Dwi Nuryanto.

Namun, saat menyalip pengemudi Innova tak mengetahui jika di lajur kanan ada truk tangki air yang berjalan pelan, tengah menyiram tanaman di trotoar. Seketika, Innova menyeruduk bodi belakang truk tangki hingga terguling.

"Lalu di depannya ada kendaraan Mitsubishi truk tangki yang di kemudikan saudara R yang sedang melaju perlahan sedang menyiram tanaman di tengah jalan dari arah bersamaan. Sehingga terjadi benturan," tuturnya.

Akibat kecelakaan, 3 pengemudi dan penumpang Innova serta 2 pengendara motor berinisial WA dan S mengalami luka. Mereka dievakuasi ke Rumah sakit Medika BSD untuk menjalani penanganan medis.