Jadi Korban Pencurian, Pegawai Steam Mobil di Kebayoran Baru Malah Dikeroyok Warga

JAKARTA - Nasib apes dialami Ridho, lantaran dituduh mencuri hingga berakhir babak belur dihajar warga di Jalan H Jian, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Padahal, Ridho merupakan korban.

Kapolsek Kebayoran Baru, Kompol Tribuana Roseno mengatakan, Ridho sejatinya bersama dua orang lainnya memang terekam kamera CCTV tengah berboncengan motor di Jalan H Jian 2B. Mendengar keramaian di jalanan, warga yang belum melihat rekaman CCTV langsung menginterogasi dan memukuli korban.

"Setelah dilihat rekaman CCTV sampai habis, ternyata pelaku berjumlah dua orang melarikan diri. Satu korban atas nama Ridho terlihat dari rekaman CCTV berlari mengejar dua orang pelaku," ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (26/7/2023).

"Lalu Bhabinkamtibmas mengamankan ke Kelurahan Cipete Utara memberikan pertolongan pertama dan mengantarkan korban ke tempat kerjaannya di cucian steam mobil," tuturnya.

Di media sosial viral adanya video amatir yang merekam Ridho tengah diamankan polisi dengan kondisi wajah yang berlumuran darah pasca diamuk warga, salah satunya diunggah oleh akun Instagram @merekamjakarta. Ridho dipukuli warga karena dituduh telah mencuri sepeda motor.

Namun ternyata, Ridho bukanlah pelaku kejahatan, dia justru korban pencurian handphone. Ridho yang sejatinya seorang perantau itu bekerja sebagai buruh cuci mobil di kawasan Jalan Pangeran Antasari, Cipete Selatan, Cilandak.