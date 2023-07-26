Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bacaleg Perindo Ustadz Yusuf Mansur Bisa Perluas Informasi tentang Santri Berprestasi

Ade Suhardi , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |16:30 WIB
Bacaleg Perindo Ustadz Yusuf Mansur Bisa Perluas Informasi tentang Santri Berprestasi
Bacaleg Partai Perindo Ustadz Yusuf Mansur (Foto: Ade Suhardi)
A
A
A

 

BEKASI - Keberadaan Bacaleg DPR dari Partai Perindo daerah pemilihan (Dapil) DKI Jakarta - Jakarta Timur, Jam'an Nurchotib Mansur atau yang biasa disapa Ustadz Yusuf Mansur bisa menjadi wasilah perluasan informasi tentang prestasi santri-santri penghafal Alquran.

"Keberadaan beliau sebagai Bacaleg DPR juga sangat luar biasa yaaa kebermanfaatannya, karena memang pada dasarnya Daarul Quran sudah sangat berprestasi dalam tingkat nasional maupun internasional," ujar Pembina Kontingen Jambore Daarul Qur'an Dina Anggraini, Senin (24/7/2023).

Dia berharap, Kepala Pimpinan Umum Daarul Qur'an Ustadz Yusuf Mansur dengan ditunjuk sebagai Bacaleg DPR DKI Jakarta I oleh Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, bisa menjadi wasilah ke berluasan informasi tentang prestasi santri-santri penghafal Alquran.

"Sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui bahwa santri hanya bisa mengaji, namun ini sebagai bukti bahwa santri juga bisa bersaing dalam dunia baik nasional maupun internasional," kata Dina.

Sebelumnya, Bacaleg DPR dapil DKI Jakarta - Jakarta Timur, Jam'an Nurchotib Mansur melepas kontingen pramuka pesantren Tahfizh Daarul Qur’an Jambore Dunia di Korea Selatan (Korsel), di Ciantra, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.

"Alhamdulillah prestasi daarul Qur'an dari masa ke masa luar biasa bahkan meningkat salah satu event yang kita ikuti secara internasional diantaranya adalah Jambore Pramuka," ujar Kepala Pimpinan Umum Daarul Qur'an yang biasa di sapa Ustaz Yusuf Mansur di lokasi, Senin 24 Juli 2023.

Halaman:
1 2
      
