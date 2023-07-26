Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lepas Kontingen Darul Quran ke Jambore Dunia Korsel, Ini Harapan Bacaleg Perindo Ustadz Yusuf Mansur

Ade Suhardi , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |16:43 WIB
Lepas Kontingen Darul Quran ke Jambore Dunia Korsel, Ini Harapan Bacaleg Perindo Ustadz Yusuf Mansur
Bacaleg Perindo Ustads Yusuf Mansur (Foto: Ade Suhardi)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon legislatif (Bacaleg) dari Partai Perindo Jam'an Nurchotib Mansur atau Ustadz Yusuf Mansur melepas kontingen pramuka pesantren Tahfizh Daarul Qur’an mengikuti Jambore Dunia di Korea Selatan (Korsel).

Bacaleg DPR daerah pemilihan (Dapil) DKI Jakarta - Jakarta Timur, menyelipkan harapan semua yang berangkat bisa membawa pulang semangat dan impian yang lebih besar lagi.

"Di jambore mereka 12 hari. Selamat juga kepada pesantren-pesantren lain yang ikut berangkat ya, Insya Allah semuanya bisa pulang membawa lagi semangat dan impian lebih besar lagi," ujarnya saat pelepasan digelar di Ciantra, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (25/7/2023).

