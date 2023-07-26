Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kepergok Curi Motor, Pria Paruh Baya Ini Bonyok Dihakimi Warga

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |16:46 WIB
Kepergok Curi Motor, Pria Paruh Baya Ini Bonyok Dihakimi Warga
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pria paruh baya berinisial H (53) babak belur dihajar warga, saat hendak mencuri sepeda motor di kawasan Kembangan, Jakarta Barat, Rabu (26/7/2023) pagi.

Kanit Reskrim Polsek Kembangan, AKP Diaman Saragih mengatakan, peristiwa terjadi bermula saat pelaku melihat kunci sepeda motor milik korban berinisial CA masih tergantung di kendaraannya itu.

“Katanya dia (pelaku) jalan dari Cengkareng naik Gojek, terus dia turun dari Taman Aries. Dia jalan, melihat motor ada kuncinya, terus diambil,” kata Diaman saat dihubungi awak media, Rabu (26/7/2023).

Berdasarkan keterangan yang diterima, lanjut Diaman, korban CA yang memergoki aksi pencurian tersebut kemudian berteriak. Warga yang berada di lokasi pun langsung menghajar pelaku.

“Iya (pelaku masih hidup), hanya satu (luka) sebelah kiri kepalanya itu ada sedikit sobek, dua sentimeter (robekan di kepala),” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
