HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis! Ada Tumpahan Minyak Goreng, Pemotor Tergelincir hingga Tewas Terlindas Truk

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |17:54 WIB
Tragis! Ada Tumpahan Minyak Goreng, Pemotor Tergelincir hingga Tewas Terlindas Truk
Pemotor tewas terlindas truk di Cengkareng, Jakbar (Foto: Riyan Rizki)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pria berinisial S (56) tewas terlindas truk akibat tergelincir tumpahan minyak goreng di Jalan Kamal Raya, Cengkareng, Jakarta Barat, pada Rabu (26/7/2023) siang.

Hakim yang merupakan saksi mata di lokasi kejadian mengatakan, di titik lokasi korban tewas tersebut memang ada tumpahan minyak goreng. Sebelumnya, kata dia, memang sudah ada tiga pemotor yang terjatuh.

“Licin, karena minyak. Sebelumnya juga ada tiga orang jatuh. Nah, korban jatuhnya pas banget di depan truk jadi kelindas.” ujar Hakim kepada wartawan, Rabu (26/7/2023).

Hakim mengatakan, korban yang tewas tersebut tergilas di bagian kepala dan dadanya usai terjatuh, warga pun menunggu kedatangan polisi untuk mengevakuasi jasad korban.

“Dada sampai leher. Langsung meninggal di tempat. Tadi mau nolong tapi gak tau caranya jadi nunggu polisi aja” ucapnya.

Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengevakuasi jenazah korban dengan mobil ambulance. Selain itu, polisi juga mengamankan sopir truk beserta kernet ke Unit Laka Lantas Jakarta Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

(Arief Setyadi )

      
