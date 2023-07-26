Advertisement
Kakak Beradik Curi Motor di Bekasi, Hasilnya Buat Bayar Cicilan Mobil

Ade Suhardi , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |18:41 WIB
BEKASI - Kakak beradik di Kabupaten Bekasi ditangkap polisi setelah mencuri sepeda motor. Dalam sehari, dua pemuda berinisial R (30) dan D (25), itu mencuri sebanyak tiga kali di lokasi yang berbeda.

Sementara polisi mengatakan total ada lima lokasi berbeda, dan hasil penjualan motor curian itu untuk bayar cicilan mobil.

"Waktu dan tempat kejadian perkara totalnya ada lima lokasi ya. Jadi pelaku ini melakukan di lokasinya di wilayah Babelan dan Tarumajaya," ujar Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi Rabu (26/7/2023).

Twedi mengatakan sebelumnya aksi keduanya terekam CCTV mencuri sepeda motor di depan toko roti, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Sabtu 24 Juni 2023.

"Jadi di toko itu ada CCTV yang memantau lokasi parkir, kemudian dikenali wajahnya dan ditelusuri dan diselidiki dimana polisi langsung lakukan pengejaran," kata Twedi.

Kanit Reskrim Polsek Babelan AKP Witrionaldi menjelaskan setelah melakukan pengembangan, pihaknya menangkap pelaku pada Senin 16 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Kampung Sawah, Desa Setia Asih, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.

"Di lokasi penangkapan kami mengamankan barang bukti satu lembar STNK kemudian satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam 1 unit mobil Daihatsu sigra warna silver dua buah mata kunci," kata Witri.

Witri menuturkan dari hasil pemeriksaan ternyata keduanya menjual sepeda motor dari hasil curiannya itu di jual melalui via online untuk dibelikan sebuah mobil Sigra tersebut.

"Keduanya mereka nekat melakukan pencurian sepeda motor karena kebutuhan ekonomi bayar cicilan mobil juga. Menjual motornya pun melalui COD, dan janjian melalui medsos," kata Witri.

