Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mobil Dilempar Batu di Depok Akibatkan Ibu dan Bayi Terluka, Polisi Masih Selidiki

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |18:42 WIB
Mobil Dilempar Batu di Depok Akibatkan Ibu dan Bayi Terluka, Polisi Masih Selidiki
Mobil dilempar batu di Margonda, Depok. (Ist)
A
A
A

DEPOK - Kepala Urusan (Kaur) Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi menyebut, jajaran Satreskrim masih menyelidiki kasus pelemparan batu ke sebuah mobil sehingga mengakibatkan penumpang ibu dan bayi terluka di Jalan Margonda Raya, Beji, Depok, Jawa Barat.

"Betul masih diselidiki," kata Made saat dikonfirmasi, Rabu (26/7/2023).

Sementara itu, dari dokumentasi foto yang diterima MNC Portal Indonesia, tampak kaca mobil bagian depan pecah tepat di bagian kursi penumpang. Terlihat pula bongkahan batu di dalam sebuah plastik berwarna biru.

Sebelumnya, Made menyebut insiden pelemparan batu terjadi pada Minggu (23/7/2023) malam. Korban bersama keluarganya sedang berada di dalam mobil tepatnya di traffic light Margonda menuju Juanda, Depok.

"Saat mobil persis di depan Harvest tiba-tiba terjadi pelemparan batu kena kaca mobil bagian sebelah kiri," ujar Made.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/406/3153873//ka_sancaka_eksekutif-6dbZ_large.jpg
Kronologi Insiden Pelemparan Batu KA Sancaka Sampai Bikin Wajah Penumpang Berdarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/519/3139900//bus_persik_kediri-xhYF_large.jpg
CCTV dan Video Warga Jadi Kunci Menguak Pelaku Pelemparan Batu ke Bus Persik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/519/3139648//polres_malang-IkHq_large.jpg
15 Saksi Diperiksa Terkait Pelemparan Bus Persik di Stadion Kanjuruhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/49/3138317//manajemen_arema_fc_merespons_insiden_pelemparan_batu_ke_bus_persik_kediri-i2yY_large.jpg
Respons Arema FC Terkait Pelemparan Batu ke Bus Persik Kediri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/519/3138270//bus_persik_kediri_dilempari_batu-Ztfr_large.JPG
Polisi Kejar Oknum Suporter Arema FC Pelempar Batu ke Bus Persik di Stadion Kanjuruhan Malang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/519/3138265//bus_persik_kediri_dilempari_batu-CndS_large.JPG
Dikawal Ketat Polisi, Persik Tinggalkan Malang dengan Bus Lain Pasca Pelemparan Batu di Stadion Kanjuruhan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement