Mobil Dilempar Batu di Depok Akibatkan Ibu dan Bayi Terluka, Polisi Masih Selidiki

DEPOK - Kepala Urusan (Kaur) Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi menyebut, jajaran Satreskrim masih menyelidiki kasus pelemparan batu ke sebuah mobil sehingga mengakibatkan penumpang ibu dan bayi terluka di Jalan Margonda Raya, Beji, Depok, Jawa Barat.

"Betul masih diselidiki," kata Made saat dikonfirmasi, Rabu (26/7/2023).

Sementara itu, dari dokumentasi foto yang diterima MNC Portal Indonesia, tampak kaca mobil bagian depan pecah tepat di bagian kursi penumpang. Terlihat pula bongkahan batu di dalam sebuah plastik berwarna biru.

Sebelumnya, Made menyebut insiden pelemparan batu terjadi pada Minggu (23/7/2023) malam. Korban bersama keluarganya sedang berada di dalam mobil tepatnya di traffic light Margonda menuju Juanda, Depok.

"Saat mobil persis di depan Harvest tiba-tiba terjadi pelemparan batu kena kaca mobil bagian sebelah kiri," ujar Made.