Viral Penipuan Modus Pinjam Motor di Bogor, Polisi Lakukan Penyelidikan

BOGOR - Beredar video diduga aksi penipuan modus pinjam motor di wilayah Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Beruntung, aksi tersebut gagal karena korban menyadari modus tersebut.

Dalam video beredar menampilkan, foto dua orang pria mengenakan helm berboncengan motor yang diduga pelaku penipuan. Korban menceritakan kronologi kejadian yang dialaminya tersebut.

"Kronologinya saya baru pulang dari rumah temen saya, tiba-tiba disuruh minggir di jalan, dia bilang mau ngasih surat undangan. Nah dia buka tasnya trus dia pura-pura lupa ketinggalan di rumahnya," tulis keterangan video dikutip, Rabu (26/7/2023).

Di lokasi yang diklaim rumahnya, terduga pelaku meminjam motor korban. Alasannya mengambil undangan yang tertinggal di rumah neneknya.

"Pas sampai rumahnya dia masuk ke gang (padahal pas saya lihat itu jalan buntu) dia balik terus ngomong kalau ternyata ketinggalan di rumah neneknya katanya, soalnya pada kumpul di sana lagi pada ngurusin kado buat besok pernikahan, terus katanya boleh minjem motornya ga sekalian mau ambil undangan dirumah nenenk, deket kok. Saya tanya kenapa gak pake motor om aja, terus katanya di sana ada 4 orang jadi biar sekalian jemput sambil ambil undangan," ujarnya.

Sementara Kapolsek Ciomas Kompol Iwan Wahyudi mengaku usai mendapat informasi mendatangi lokasi kejadian. Dari keterangan korban dan saksi-saksi, benar telah terjadi percobaan penipuan dengan modus pinjam motor.

"Penipuan tersebut gagal dikarenakan korban sadar bahwa tindakan tersebut dalah penipuan dan akhirnya pelaku langsung melarikan diri," ucap Iwan.