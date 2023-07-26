MNC Peduli Salurkan Bantuan ke Puskesmas Grogol Petamburan Jakbar

JAKARTA - MNC Peduli menyalurkan ratusan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan di Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Rabu (26/7/2023).

Ketua MNC Peduli, Jessica Tanoesoedibjo mengungkapkan penyaluran bantuan tersebut bertujuan memberikan dukungan proteksi kepada tenaga kesehatan saat melayani masyarakat, salah satunya di Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan.

“Karena memang ini membantu mereka dalam memberikan layanan kepada masyarakat, agar bisa memproteksi nakes-nakes kita juga di Puskesmas,” kata Jessica, Rabu (16/7/2023).

Jessica berharap, dengan adanya bantuan yang diberikan ini bisa bermanfaat bagi para tenaga kesehatan maupun pasien yang berobat ke puskesmas.

“Bantuan ini diberikan untuk mendukung Puskesmas dalam memberikan layanan kepada masyarakat,” ujarnya.