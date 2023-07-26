Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

MNC Peduli Salurkan Bantuan ke Puskesmas Grogol Petamburan Jakbar

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |19:09 WIB
MNC Peduli Salurkan Bantuan ke Puskesmas Grogol Petamburan Jakbar
MNC Peduli serahkan bantuan ke Puskesmas Grogol Petamburan Jakarta. (MPI/Riyan Rizki)
A
A
A

JAKARTA - MNC Peduli menyalurkan ratusan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan di Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Rabu (26/7/2023).

Ketua MNC Peduli, Jessica Tanoesoedibjo mengungkapkan penyaluran bantuan tersebut bertujuan memberikan dukungan proteksi kepada tenaga kesehatan saat melayani masyarakat, salah satunya di Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan.

“Karena memang ini membantu mereka dalam memberikan layanan kepada masyarakat, agar bisa memproteksi nakes-nakes kita juga di Puskesmas,” kata Jessica, Rabu (16/7/2023).

Jessica berharap, dengan adanya bantuan yang diberikan ini bisa bermanfaat bagi para tenaga kesehatan maupun pasien yang berobat ke puskesmas.

“Bantuan ini diberikan untuk mendukung Puskesmas dalam memberikan layanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177683/mnc_peduli-ije6_large.jpg
Cerita Penerima Manfaat Operasi Bibir Sumbing Gratis MNC Peduli, Kembali Tumbuhkan Rasa Percaya Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/338/3163918/mnc_peduli-qLwE_large.jpg
Rayakan HUT ke-80 RI, MNC Peduli Ajak Anak SDN Menteng 01 Tanamkan Semangat Kebangsaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161001/mnc_peduli-cICU_large.jpg
MNC Peduli Bangkitkan Daya Saing Pelajar Lewat Edukasi Literasi Digital di SMKN 16 Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/337/3155600/mnc_peduli-NlUI_large.jpg
MNC Peduli dan MNC Land Ajarkan Konsep Green School di SDN Babakan Kencana Sukabumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/1/3152205/mnc_peduli_borong_5_penghargaan_diakui_jadi_pelopor_ekonomi_sirkular-3952_large.jpg
MNC Peduli Borong 5 Penghargaan, Diakui Jadi Pelopor Ekonomi Sirkular
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/1/3152203/mnc_peduli_raih_5_penghargaan_nusantara_csr_awards_2025-ajkQ_large.jpg
MNC Peduli Raih 5 Penghargaan Nusantara CSR Awards 2025 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement