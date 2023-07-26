Pengrusakan Mobil di Kawasan Stadion Pakansari Cibinong, Polisi Selidiki

Pengrusakan mobil di kawasan Stadion Pakansari diselidiki polisi (Foto: Tangkapan layar)

BOGOR - Polisi melakukan penyelidikan terkait kasus pengerusakan mobil di kawasan Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Korban sudah membuat laporan polisi ke Polres Bogor.

"Saat ini sudah menindaklanjuti terkait laporan polisi yang sudah dilaporkan korban dimana mengalami tindak Pidana pelaku secara bersama-sama melakukan kekerasan serta pengrusakan barang," kata Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Yohanes Redhoi dalam keterangannya, Rabu (26/7/2023).

Dalam kejadian tersebut, korban diketahui bernama Kevin Candra (24). Mobil korban mengalami kerusakan parah pada bagian depan karena sengaja ditabrak oleh pelaku dan kaca juga pecah.

"Korban sedang bersama teman-temannya," jelasnya.

Dalam kejadian ini, korban mengalami kerugian materi Rp 80 juta. Polisi masih terus melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait kasus ini.

"Kami masih melakukan proses pendalaman serta penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut," tutupnya.