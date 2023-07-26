Terima Bantuan Alkes dari MNC Peduli, Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan: Sangat Bermanfaat

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. (MPI/Riyan Rizki)

JAKARTA - Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Tri Susanti berterima kasih atas bantuan alat kesehatan hingga vitamin yang diberikan MNC Peduli.

Menurut Tri, bantuan yang disalurkan MNC Peduli ini sangat bermanfaat demi memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada warga, ibu hamil, hingga balita di wilayah Grogol Petamburan.

“Saya sangat berterima kasih sekali atas bantuan dari MNC Peduli. Tentunya sangat bermanfaat bagi kami khususnya tenaga kesehatan kami. Dengan bantuan ini, akan kami manfaatkan untuk tenaga-tenaga kesehatan kami,” kata Tri Susanti saat ditemui di Puskesmas Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Rabu (26/7/2023).

Puskesmas Grogol, Petamburan, ia melanjutkan, memiliki sejumlah program di antaranya pelayanan vaksinasi, manajemen terpadu bayi sakit (MTBS), kelas untuk ibu hamil, hingga tumbuh kembang anak.

“Jadi dengan adanya bantuan dari MNC Peduli sangat membantu untuk para tenaga kesehatan kami khususnya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ya. Jadi, terima kasih MNC Peduli atas perhatiannya, mudah-mudahan ke depan bisa mensupport kami lagi,” tuturnya.

Sementara itu, salah seorang pasien Puskesmas Grogol Petamburan, Dewi Setiani, mengaku mendapatkan pelayanan yang baik di puskesmas tersebut.