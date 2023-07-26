Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Apartemen Urbantown Tangsel, Penghuni Panik Dievakuasi

Hambali , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |23:40 WIB
Kebakaran Apartemen Urbantown Tangsel, Penghuni Panik Dievakuasi
Kebakaran Apartemen Urbantown (Foto: MPI)
A
A
A

TANGERANG SELATAN - Apartemen Urbantown yang berada di Jalan Raya Bukit Serua, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), mengalami kebakaran, Rabu (26/07/23) malam.

Seluruh penghuni pun dievakuasi melalui akses tangga darurat. Kepanikan nampak terlihat dari sejumlah penghuni maupun pengunjung yang berhamburan keluar dari pintu darurat.

Sementara asap tebal terus membumbung tinggi keluar dari salah satu ruangan di lantai 7 apartemen.

"Tadi sempat panik juga, karena kita kan tinggalnya diatas ngekiat asap begitu buru-buru langsung turun," ucap seorang wanita pengunjung apartemen, WN (33).

Komandan Peleton (Danton) Bravo, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Tangsel, Nurudin mengatakan, kebakaran itu dilaporkan terjadi sekira pukul 20.00 WIB. Sumber api sendiri berada di lantai 7 apartemen.

"Seluruh pengunjung kita evakuasi keluar, ada jalur evakuasi. Setelah itu, petugas mulai melakukan pemadaman di lantai 7," katanya.

Halaman:
1 2
      
