HOME NEWS NASIONAL

Kemlu Tegaskan Tak Ada Pertemuan Taliban dengan Pemerintah

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |02:00 WIB
Kemlu Tegaskan Tak Ada Pertemuan Taliban dengan Pemerintah
Mahfud MD (Foto: Dok Reuters)
A
A
A

 

JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Teuku Faizasyah membenarkan bahkan kelompok penguasa di Afganistan, Taliban datang ke Indonesia.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kunjungan tersebut bersifat internal sehingga tidak ada pertemuan dengan pihak pemerintah Indonesia.

"Telah datang. Sifat kunjungan informal dan tidak ada pertemuan apapun dengan pihak pemerintah/Kemlu," kata Teuku, Kamis (27/7/2023).

Adapun tujuan kedatangan Taliban ke Indonesia yakni untuk urusan internal dengan perwakilan Kedutaan Besar Afganistan di DKI Jakarta.

