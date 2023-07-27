Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ma'ruf Amin: Mudah-mudahan Ada Ketum MUI yang Jadi Wapres Lagi

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |02:35 WIB
Ma'ruf Amin: Mudah-mudahan Ada Ketum MUI yang Jadi Wapres Lagi
Waketum Perindo Boyke Novrizon (Foto: MPI)
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin berharap, akan ada Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kembali menjadi Wapres.

Sebelumnya, Ma'ruf Amin dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendampinginya pada Pemilu 2019 lalu saat menjadi Ketum MUI.

“Kita bersyukur pada malam ini kita memperingati Milad Majelis Ulama yang ke-48. Dan saya masih bagian dari pada majelis ulama indonesia, karena saya ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama, jadi saya juga ikut bersyukur. Dan ketika saya dipilih sebagai Wapres, saya juga masih ketua umum MUI,” kata Wapres dalam sambutannya di Puncak Milad MUI ke-48, di TMII Jakarta, Rabu (26/7/2023).

“Mudah-mudahan ketua umum yang jadi wakil presiden bukan yang terakhir, ya mudah mudahan. Ini bagian penting bahwa ketua umum MUI juga bisa menjadi Wakil Presiden RI,” imbuh dia.

Wapres menambahkan bahwa pada Milad kali ini menjadi momentum untuk memperkuat langkah-langkah MUI ke depan.

Topik Artikel :
HUT ke-48 MUI Milad MUI Wapres MUI
