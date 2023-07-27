Milad ke-48 MUI, Wapres Ajak Semua Pihak Jaga Kesatuan Umat

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menekankan pentingnya kesatuan umat saat menghadiri Tasyakur Milad ke-48 Majelis Ulama Indonesia (MUI) di TMII, Jakarta, Rabu malam (26/7/2023).

Tampak Wapres didampingi Ibu Wury Ma'ruf Amin mengenakan baju adat Palembang dibalut songket berwarna merah dan kopiah hitam. Sementara Ibu Wury mengenakan kebaya merah dan kerudung kuning.

Acara Milad kali ini memang sangat istimewa, karena para pengurus MUI hadir mengenakan berbagai pakaian adat nusantara yang begitu beragam sebagai simbol kemajemukan bangsa.

Hal ini sesuai dengan tema yang diangkat pada milad kali ini adalah "Memperkokoh Persatuan dalam Bingkai Keberagaman Menuju Indonesia yang lebih Sejahtera dan Bermartabat".

Saat menyampaikan sambutan, Wapres pun sangat menekankan pentingnya menjaga keutuhan bangsa dan kesatuan umat di tengah keberagaman. Menurut Wapres kesatuan umat merupakan syarat mencapai keberhasilan bangsa.

“Tanpa kesatuan Umat, tanpa kebersamaan, kita tidak akan berhasil,” ungkap Wapres.