Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Milad ke-48 MUI, Wapres Ajak Semua Pihak Jaga Kesatuan Umat

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |03:00 WIB
Milad ke-48 MUI, Wapres Ajak Semua Pihak Jaga Kesatuan Umat
Wapres KH Ma'ruf Amin (Foto: Setwapres)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menekankan pentingnya kesatuan umat saat menghadiri Tasyakur Milad ke-48 Majelis Ulama Indonesia (MUI) di TMII, Jakarta, Rabu malam (26/7/2023).

Tampak Wapres didampingi Ibu Wury Ma'ruf Amin mengenakan baju adat Palembang dibalut songket berwarna merah dan kopiah hitam. Sementara Ibu Wury mengenakan kebaya merah dan kerudung kuning.

Acara Milad kali ini memang sangat istimewa, karena para pengurus MUI hadir mengenakan berbagai pakaian adat nusantara yang begitu beragam sebagai simbol kemajemukan bangsa.

Hal ini sesuai dengan tema yang diangkat pada milad kali ini adalah "Memperkokoh Persatuan dalam Bingkai Keberagaman Menuju Indonesia yang lebih Sejahtera dan Bermartabat".

Saat menyampaikan sambutan, Wapres pun sangat menekankan pentingnya menjaga keutuhan bangsa dan kesatuan umat di tengah keberagaman. Menurut Wapres kesatuan umat merupakan syarat mencapai keberhasilan bangsa.

“Tanpa kesatuan Umat, tanpa kebersamaan, kita tidak akan berhasil,” ungkap Wapres.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/21/337/3097551/gibran-v1yo_large.jpg
Momen Wapres Bagikan Hadiah Natal di GPIB Paulus Menteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075763/wakil_presiden_maruf_amin-UBLF_large.jpg
Ma’ruf Amin ke Wapres Terpilih Gibran: Koordinasi Itu Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075689/wakil_presiden_maruf_amin-i1ZA_large.jpg
Lengser Jadi Wapres, Ma'ruf Amin: Saya Mengabdi Jadi Kiai dan Kembali ke Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075609/wapres-sRX5_large.jpg
Momen Haru Perpisahan Ma'ruf Amin di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/337/3075376/wakil_presiden_maruf_amin-IP2i_large.jpg
Wapres Ma’ruf Amin Terima Penghormatan Water Salute TNI AU, Ini Artinya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/337/3075304/wapres-AdaP_large.jpg
Wapres Ma'ruf Amin Pamit, Semoga Meninggalkan Kenangan Baik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement